Rețea de canalizare și stație de epurare în Drașov, comuna Șpring. Emiterea acordului de mediu, solicitată la DJM Alba

Publicat

acum 25 de secunde

Rețea de canalizare și stație de epurare în Drașov, comuna Șpring. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat pe 28 ianuarie depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare și stație de epurare în satul Drașov, comuna Șpring”.

Potrivit memoriului de prezentare, în prezent satul Drașov din comuna Șpring dispune de rețele de apă potabilă, iluminat public și energie electrică.

Rețea de canalizare și stație de epurare în Drașov, comuna Șpring

Proiectul vizează înființarea unui sistem de canalizare menajeră, ce cuprinde rețeua de canalizare menajeră, cămine, stații de pompare apă uzată, racorduri de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere.

Sistemul de canalizare menajeră va fi un sistem separativ cu schemă ramificată, alcătuit din ramuri secundare care deversează apele uzate în colectoare amplasate pe străzile principale, de unde acestea se dirijează gravitațional și sub presiune spre staţia de epurare nou proiectată, amplasată în extravilanul localității Drasov, cu deversare în emisarul local, pârâul Boz prin intermediul stației de pompare apa uzată.

Reţeaua de canalizare menajeră în sistem gravitațional va avea o lungime de 4.688 m și va fi realizată cu conducte din PVC-U cu diametrul de DN 250 mm și se va poza în spaţiul verde,
trotuare, marginea carosabilului și chiar în carosabil acolo unde nu este altă soluție.

Conductele de refulare de la cele patru stații de pompare ape uzate vor avea o lungime totală de 1.791 m. Pe traseul conductelor de refulare sunt prevăzute 7 cămine de vane din care:

  • patru sunt pentru aerisire (IA),
  • două sunt pentru golire (IG),
  • unul este pentru secționare (CV).

Pe traseul rețelelor de canalizare sunt prevăzute 176 de cămine de canalizare menajeră prefabricate din beton DN 1000 mm cu ramă şi capac din fontă ductilă cu autonivelare, de tip carosabil cu o rezistentă la trafic greu.

Pentru racordarea gospodăriilor s-au prevăzut 330 racorduri de canalizare menajeră cu cămin de racord. Pentru fiecare racord s-a luat o medie de 7 m/racord, lungimea totală fiind de 2.310 m, realizată cu conducte din PVC-U DN 160 mm.

Staţia de epurare propusă este dimensionată pentru o populație de 2.000 locuitori echivalenti, având ca obiectiv epurarea apelor uzate menajere colectate prin rețeaua de canalizare aferentă. Stația a fost gândită să preia localitățile Drașov și Cunța din comuna Șpring.

