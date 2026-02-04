Connect with us

Circ în partidul lui Gavrilă. Se încearcă schimbarea numelui grupului Parlamentar. Printre conspiraționiști, un deputat din Alba

Mai mulți parlamentari care au demisionat din partidul condus de Ana Maria Gavrilă (POT) au cerut schimbarea numelului grupului parlamentar de la Camera Deputaților. Mai exact grupul parlamentar să nu se mai numească POT, ci ”Uniți pentru România”. 

Mai exact, în 2025 mai mulți deputați care au ajuns în Parlamentul României, alături de Gavrilă, și-au dat demisia din partid. Printre ei și Gheorge Pîclișan, de loc din Vințu de Jos, județul Alba, care a ajuns deputat de Botoșani din partea POT.

La deschiderea noii sesiuni parlamentare, în 2 februarie 2026, Răzvan Mirel Chiriţă (liderul grupului parlamentar POT) dat afară din partid de Ana Maria Gavrilă la finalul anului 2025, a făcut o solicitare către secretariatul Camerei Deputaților.

Mai exact a cerut modificarea numelui grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) în grupul parlamentar ”Uniţi pentru România”.

Acesta a mai precizat că la noul grup parlamentar vor adera deputații care au plecat din POT, printre care și Gheorghe Pîclișan.

Pâlcișan, a vorbit de la preluarea mandatului, de 18 ori la pupitrul Camerei Deputaților, în zece ședințe. În total cinci minute și 29 de secunde. A semnat alături de alți parlamentari 54 de inițiative legislative.

La începutul noii sesiuni parlamentare, liderul grupului POT, Răzvan Mirel Chiriță, a solicitat conducerii Camerei Deputaților să ia act de schimbarea numelui grupului în „Uniți pentru România”. El susține că solicitarea se bazează pe o decizie a grupului din 15 decembrie 2025, conform documentelor depuse la Parlament.

Însă, Anamaria Gavrilă, a transmis și ea mai multe documente conducerii Camerei Deputaților. Gavrilă susține că, de fapt, Chiriță nu mai este membru POT, deci nici nu mai poate fi lider al grupului parlamentar și nu poate cere modificarea numelui grupului.

Situția este una de natură juridică și trebuie rezolvată de Conducerea Parlamentului.

Ultimele articole pe alba24
