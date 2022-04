Clienții Raiffeisen Bank nu își pot accesa banii din conturi. Sistemul online este nefuncțional. Explicațiile băncii

Destinația premium pentru relaxare și golf, Theodora Golf Club, primește din nou iubitorii de sport care, începând de sâmbătă, 16 aprilie, să pot bucura din nou de cel mai mare teren de golf din România.

Aceștia se alătură oaspeților care, încă de la începutul primăverii, profită de toate facilitățile resortului: mâncarea rafinată, băuturi fine, camere luxoase de 4*, plimbări în natură și panoramă mirifică.

Ideal pentru deconectare și relaxare, aer curat și bună dispoziție, Theodora Golf Club este resortul din inima Transilvaniei, situat în Teleac, județul Alba, la aproximativ o oră de Cluj Napoca sau Sibiu, unde oricine se poate relaxa sau poate juca o partidă de golf.

„În acest weekend, redeschidem terenul de golf pentru iubitorii acestui sport, pe care îi așteptăm pentru un nou sezon fantastic.

Și cei care vor doar să se relaxeze ne pot vizita oricând, pentru că Theodora Golf Club este mai mult decât un club de golf, este un resort perfect pentru relaxare.

Cei care doresc o evadare în natură, au aici o experiență completă, care dezvăluie facilități premium: zone de relaxare și facilități de cazare în elegantele vile din complex, în care luxul și confortul modern se îmbină perfect pentru toți cei care doresc o vacanță liniștită de familie, în mijlocul naturii.

Resortul nostru este gazda perfectă și pentru întâlniri de afaceri, team-building-uri sau evenimente private sau corporate, având spații pentru conferințe și pentru evenimente indoor și outdoor și un restaurant cu 150 de locuri, unde bunul-gust, ambianța și cultura culinară își dau o întâlnire cosmopolită”, spune Alina Ștefan, manager resort.

Un teren de golf splendid și bucuria unui nou sezon competitiv special

Cel mai mare resort de golf din România, Theodora Golf Club Whole in One. Golf & More, va găzdui anul acesta un sezon competițional deosebit.

Începând din aprilie și până în octombrie jucătorii de golf se vor putea înscrie și participa la 12 competiții cu înalt standard sportiv.

Luna mai va fi deschisă de Cupa TRANSAVIA, un turneu de golf ajuns la cea de a XIV-a ediție, un loc al fair-play-ului unde jucătorii se autodepășesc și au oportunitatea de a întâlni vechi prieteni și de a lega noi prietenii.

Gândit pentru jucătorii de orice nivel, terenul de golf de la Theodora Golf Club, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, se întinde pe 56 de hectare cu iarbă de un verde-intens, proaspăt tunsă, presărate cu ochiuri de apă și bunker-e cu nisip, străjuite de o priveliște fantastică în care unduirea Mureșului se contopește la orizont cu Munții Apuseni.

Pe acest teren, fiecare meci este de neuitat.

Parcursul nr.18 este primul traseu par 6 din Romania și unul dintre cele mai lungi parcursuri din Europa (735 m). Acesta permite jucătorilor experimentați să trimită mingea la cupă din cel puțin 4 lovituri bune și să își etaleze stăpânirea crosei pe green-ul de pe insula din centrul resort-ului.

Inițiere în golf pentru copii și adulți

Destinația premium a golfului românesc este alegerea perfectă și pentru a învăța sau pentru a perfecționa jocul de golf într-un mod plăcut, distractiv, într-o ambianță relaxantă, în natură.

Este locul unde fiecare dintre noi poate trăi experiența golfului, se poate antrena și își poate perfecționa tehnicile de joc.

Este locul perfect pentru aceia dintre noi care doresc să profite de acces la cursurile instructorilor de golf, bine pregătiți, cu experiență bogată, care oferă lecții de golf și creionează programe pentru dezvoltarea abilităților de joc pentru adulți și copii.

Juniorii care participă la lecțiile de golf vor avea parte de distracție, mișcare în aer liber, dezvoltare echilibrată, în timp ce își vor exersa autocontrolul și vor învața eticheta de golf.

De două ori câștigător al distincției BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards, Theodora Golf Club Whole in One. Golf & More a primit distincția Booking.com Traveller Review Award 2022, înregistrând 9,4 puncte din 10 posibile.

Despre THEODORA GOLF CLUB

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud din județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect.

Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m.

Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business mai restrânse, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

Rafinamentul și ospitalitatea sunt dublate de natura care se dezvăluie cu măreție de-a lungul râului Mureș, care înconjoară terenul de golf, și prin panorama Munții Apuseni care străjuiesc resort-ul, imprimând unicitate acestui loc ideal pentru vacanțe.

Theodora Golf Club a primit de două ori distincția BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards.

Pentru mai multe informații, vizitați theodoragolfclub.com/ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News