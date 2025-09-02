Connect with us

Clinica Prevent donează 10.000 de caiete pentru copiii din Alba Iulia. Cum pot primi elevii din oraș caietele

acum 32 de secunde

Clinica Prevent donează 10.000 de caiete pentru copiii din Alba Iulia. Mai exact copiii care chiar au nevoie de caiete, primite gratuit, la început de an școlar pot merge alături de un părinte pentru a le ridica de la sediul clinicii.

Fiecare elev poate primi maxim patru caiete.

”Este felul nostru de ajutor pentru acest început de an cu multe provocări. Noi credem că sănătatea unei națiuni se clădește prin educație.

De aceea, am achiziționat 10.000 de caiete A5, 48 de file – dintre care 5.000 pentru matematică și 5.000 pentru limba română pe care le oferim gratuit copiilor din Alba Iulia.

Credem că fiecare rând scris într-un caiet înseamnă un pas spre cunoaștere, spre formarea unei cariere și, în final, spre o națiune mai educată și mai puternică.

Echipa Prevent vă dorește un viitor luminos și plin de încredere, în care prin educație și prin fapte bune, fiecare copil își poate atinge cele mai frumoase și mărețe vise”, au declarat reprezentanții Clinicii într-o postare pe Facebook.

Cum pot primi elevii caiete de la Clinica Prevent

  • fiecare copil poate primi până la patru caiete;
  • distribuirea are loc la sediul Clinica Prevent, Str. Viilor nr. 1, Alba Iulia;
  • program: începând de mâine 03 Septembrie, între orele 12:00 – 16:00, zilnic Luni – vineri, până la epuizarea stocului;
  • pentru a ridica caietele, părintele trebuie să vină însoțit de copil.
  • Această condiție este importantă pentru că dorim ca sprijinul să ajungă la copiii care au cu adevărat nevoie, nu să fie transformat într-o bișniță.
Ultimele articole pe alba24
