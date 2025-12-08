Sâmbătă, 20 decembrie: Concert tradițional de colinde, la Palatul Cultural din Blaj. Leontina Fărcaș și alți artiști

Concertul tradițional de colinde va aduce pe scenă artiști consacrați sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18:00, la Palatul Cultural din Blaj.

Potrivit organizatorilor, Palatul Cultural Blaj găzduiește un concert dedicat colindului tradițional, adus pe scenă de interpreți care poartă mai departe cântecul în forma lui firească, așa cum a fost transmis în comunitățile românești.

În cadrul concertului vor colinda:

Leontina Fărcaș și Grupul vocal tradițional „Muguri de Tezaur”

Alexandra Băcilă și grup vocal tradițional de pe Târnave

Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj

soliștii Ansamblului Folcloric al Județului Alba: Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută

alături de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba – conducerea muzicală Alexandru Pal

Repertoriul va fi autentic, prezentat cu simplitate și cu respect pentru un patrimoniu muzical care rămâne viu prin cei care îl păstrează. Intrarea este liberă.

Concertul Tradițional de Colinde face parte din „Serbările Albei”, seria concertelor din perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News