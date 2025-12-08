Sărbătoarea luminilor: aprinderea lumânărilor de Hanuka și concert cameral la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia

Sărbătoarea luminilor de Hanuka va fi marcată printr-un eveniment special organizat luni, 15 decembrie, la Sinagoga Mareh Yezekiel, de la ora 11:30.

Se vor aprinde lumânările de Hanuka și este organizat un concert cameral la Sinagoga Mareh Yezekiel.

La momentul de cultură și spiritualitate, în care muzica va completa simbolul Luminii vor participa:

Cvartetul de Coarde al Județului Alba (Dan-Liviu Cernat, Mădălin Danciu, Mădălina Gherman-Neag și Cătălina Tincu)

Nicolas Bogdan Velicea (tenor)

Claudio Zahan (bas)

Ruben Morar (pian)

prof. dr. IOAN CHICIUDEAN (tenor)

„Un eveniment oferit cu respect pentru diversitatea culturală. Hag Hanuka Sameah! tuturor evreilor. Hanuka să vă aducă sănătate, bucurii și împliniri!”, au transmis organizatorii.

De asemenea, intrarea la eveniment este liberă.

Foto: imagine realizată cu ajutorul AI/rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News