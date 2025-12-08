Connect with us

Eveniment

Sărbătoarea luminilor: aprinderea lumânărilor de Hanuka și concert cameral la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia

hanuka, AI, alba24

Publicat

acum 14 secunde

Sărbătoarea luminilor de Hanuka va fi marcată printr-un eveniment special organizat luni, 15 decembrie, la Sinagoga Mareh Yezekiel, de la ora 11:30.

Se vor aprinde lumânările de Hanuka și este organizat un concert cameral la Sinagoga Mareh Yezekiel.

La momentul de cultură și spiritualitate, în care muzica va completa simbolul Luminii vor participa:

  • Cvartetul de Coarde al Județului Alba (Dan-Liviu Cernat, Mădălin Danciu, Mădălina Gherman-Neag și Cătălina Tincu)
  • Nicolas Bogdan Velicea (tenor)
  • Claudio Zahan (bas)
  • Ruben Morar (pian)
  • prof. dr. IOAN CHICIUDEAN (tenor)

„Un eveniment oferit cu respect pentru diversitatea culturală. Hag Hanuka Sameah! tuturor evreilor. Hanuka să vă aducă sănătate, bucurii și împliniri!”, au transmis organizatorii.

De asemenea, intrarea la eveniment este liberă.

Foto: imagine realizată cu ajutorul AI/rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

hanuka, AI, alba24
Evenimentacum 14 secunde

Sărbătoarea luminilor: aprinderea lumânărilor de Hanuka și concert cameral la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia
Economieacum 30 de minute

Ce datorie publică are România pe cap de român: Procentul din PIB a ajuns la o valoare RECORD
Economieacum 45 de minute

Noi reguli pentru internship: mai multe contracte permise și zile de odihnă plătite. Lege promulgată
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Administrațieacum 8 ore

Scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: Pîslaru sesizează Parchetul European. Mai multe mașini au ajuns în județul Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 30 de minute

Ce datorie publică are România pe cap de român: Procentul din PIB a ajuns la o valoare RECORD
Economieacum 45 de minute

Noi reguli pentru internship: mai multe contracte permise și zile de odihnă plătite. Lege promulgată
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Senat în forma inițială. Obiecțiile președintelui Nicușor Dan, respinse
Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 4 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 6 ore

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 15 ore

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Evenimentacum o zi

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 6 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 5 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 2 zile

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie