Noi reguli pentru internship: mai multe contracte permise și zile de odihnă plătite. Lege promulgată

Noi reguli pentru internship. Modificarea legislației în domeniu intră în vigoare după ce președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretul de promulgare a actului normativ.

Este vorba despre modificări aduse Legii nr. 176/2018 privind internshipul. Se majorează numărul de persoane pentru care se pot încheia contracte de internship.

Acesta crește de la 5% la 10% din totalul salariaților organizației-gazdă.

Zile de odihnă plătite

”În funcție de numărul de salariați, organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 10% din numărul total al salariaților.

Pe perioada derulării contractului de internship, internul are dreptul la un număr de zile de odihnă plătite, direct proporțional cu durata programului de internship.

În situația în care internul nu solicită zilele de odihnă pe durata contractuală, acestea nu vor fi compensate de organizația-gazdă la finalul programului de internship”, prevede noua lege.

Prima de promovare a angajării

Legea prevede în prezent că organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj,:

o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Inițial, propunerea era de majorare a primei de angajare a internului la valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2025, aceasta este de 8.620 lei și se actualizează periodic. Însă prevederea a fost eliminată pentru că genera cheltuieli bugetare suplimentare, astfel că rămâne la valoarea din prezent.

