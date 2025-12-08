Ce datorie publică are România pe cap de român: Procentul din PIB a ajuns la o valoare RECORD

Ce datorie publică are România: Datoria guvernamentală a depășit în august suma de 1.080 de miliarde de lei, reprezentând aproape 60% din Produsul Intern Brut, a transmis Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 890 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat, împrumuturile cifrându-se în jurul sumei de 175 de miliarde de lei, transmite RADOR.

În același timp, datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 495 de miliarde de lei, cea în euro 475 de miliarde, iar datoria în dolari americani la 110 miliarde echivalent lei.

Ce datorie publică are România pe cap de român

Astfel, datoria cu care se naște fiecare român este de aproximativ 51.000 de lei, adică în jur de 10.000 de euro.

Datoria publică este un instrument financiar folosit de stat pentru a se finanța atunci când veniturile nu acoperă cheltuielile.

Mai precis, datoria publică este suma totală a obligațiilor financiare pe care statul le are față de creditori interni și externi, ca rezultat al împrumuturilor contractate pentru a acoperi deficitul bugetar sau alte nevoi ale finanțelor publice.

Concret, este vorba despre toate împrumuturile pe care statul le face și pe care trebuie să le returneze în viitor, împreună cu dobânzile aferente.

