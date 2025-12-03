CNAIR: emiterea rovinietei, îngreunată miercuri din cauza unor lucrări la infrastructura IT. Anunț pentru șoferi

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată, miercuri, 3 decembrie, în intervalul orar 15.00 – 16.00.

Se fac lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR.

Rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

Peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, mai transmite CNAIR.

foto: DRDP Timișoara/ Facebook

