CNAIR: Emiterea rovinietei și peajului se suspendă temporar, în noaptea de duminică spre luni

Emiterea rovinietei și peajului se suspendă temporar, în noaptea de duminică spre luni. CNAIR a făcut precizări.

Emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/electronice (terminale) va fi suspendată timp de o oră, în noaptea de duminică spre luni.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că:

”În intervalul 7 septembrie (duminică) ora 23:30 – 8 septembrie (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată.

Această scurtă suspendare este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind

nivelul tarifului de utilizare (rovinieta)

tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă (peaj)

ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr. 23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România”.

Potrivit CNAIR, utilizatorii pot achiziționa rovinieta în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

Peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 00:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

