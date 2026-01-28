Connect with us

Abrud

Tânăr din Roșia Montană, lovit cu un cuțit. Incident în curtea fostei uzine de la Gura Roșiei. Agresorul a fost reținut

acum 2 ore

Un tânăr de 19 ani din Roșia Montană a fost rănit într-un incident petrecut în curtea fostei uzine de preparare din satul Gura Roșiei. Polițiștii l-au reținut pe agresor, un bărbat din aceeași localitate.

Potrivit IPJ Alba, luni seara (26 ianuarie), în timp ce se afla în curtea fostei uzine de preparare din satul Gura Roșiei, un bărbat de 27 de ani din Roșia Montană, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr de 19 ani, din aceeași localitate. Ulterior, cu un cuțit, i-ar fi provocat leziuni corporale în zona costală.

Tânărul de 19 ani a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Marți, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montană au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 27 de ani. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că se impune emiterea ordinului de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 27 de ani.

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

