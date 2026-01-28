Mai multe străzi din Aiud au rămas temporar fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețea. Precizările Apa CTTA

Locuitorii mai multor străzi din Aiud au rămas miercuri, 28 ianuarie, fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție.

Reprezentanții Apa CTTA - Sucursala Aiud au anunțat întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Aiud, pe străzile:

Iuliu Maniu (parțial),

Transilvaniei (numerele pare până la 80),

Cuza Vodă (de la numărul 3 până la numărul 8 ),

blocurile A12, A13, A14, A15 și A16.

Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

Remedierea avariei este estimată pentru ora 15:00.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. Clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, pot fi semnalate imediat la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (în timpul programului: L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

Dispeceratul Sucursalei Aiud, la numărul de telefon 0258/ 861 932 (în afara programului), în vederea intervenției.

