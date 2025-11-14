Cod Galben de ceață densă în Alba și alte județe din țară. Vizibilitatea e redusă sub 50 de metri. Recomandări pentru șoferi

Meteorologii au emis vineri dimineața avertizări Cod Galben de ceață densă în Alba și mai multe județe din țară.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00 este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Avertizări similare sunt valabile și în:

Județul Vaslui ;

; Zona joasă a județului Mureş , respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;

; Zona joasă a județului Gorj , respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Județul Olt ;

; Județul Vâlcea : Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Șușani, Galicea, Cernișoara, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Popești, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Recomandări pentru șoferi

Poliţiştii rutieri recomandă șoferilor folosirea luminilor de ceaţă.

Potrivit acestora, conducătorii de vehicule trebuie să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi sau 50 de km/h în afara localităţilor, când ceaţa reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Această viteză permite oprirea în condiţii de siguranţă, atunci când pe drum apare o situaţie de pericol.

Regula este valabilă pentru toate categoriile de drumuri, inclusiv pentru autostrăzi, în cazul cărora există un plus de pericol, tocmai din cauza vitezei sporite cu care, de regulă, se circulă.

De asemenea, în condiții de ceață se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea.

În cazul rămânerii în pană, trebuie puse în funcţiune luminile de avarie, iar triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mult mai mare.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii, trebuie să fie conştienţi de faptul că pe ceaţă, sunt mai greu vizibili în trafic.

