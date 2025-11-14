Connect with us

Cod Galben de ceață densă în Alba și alte județe din țară. Vizibilitatea e redusă sub 50 de metri. Recomandări pentru șoferi

Publicat

acum O oră

Meteorologii au emis vineri dimineața avertizări Cod Galben de ceață densă în Alba și mai multe județe din țară.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00 este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Avertizări similare sunt valabile și în:

  • Județul Vaslui;
  • Zona joasă a județului Mureş , respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma;
  • Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;
  • Județul Bacău: Bacău, Onești, Sascut, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Livezi, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Coțofănești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Prăjești, Tamași, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;
  • Județul Botoşani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Corlăteni, Mihălășeni, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Mitoc, Adășeni;
  • Județul Galaţi: Galați, Liești, Pechea, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Ivești, Independența, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Grivița, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Nămoloasa;
  • Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Bahna, Secuieni, Dulcești;
  • Zona joasă a județului Braşov , respectiv zona localităților: Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu;
  • Zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;
  • Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;
  • Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Prigor, Sichevița, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciuchici;
  • Județul Arad: Pecica, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Macea, Secusigiu, Șimand, Apateu, Semlac, Sintea Mare, Mișca, Șepreuș, Zărand, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți, Zerind;
  • Județul Bihor: Oradea, Salonta, Sânmartin, Tinca, Dobrești, Oșorhei, Batăr, Ciumeghiu, Nojorid, Ceica, Holod, Pomezeu, Biharia, Sântandrei, Ineu, Avram Iancu, Cociuba Mare, Hidișelu de Sus, Borș, Tulca, Girișu de Criș, Lăzăreni, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Răbăgani, Husasău de Tinca, Cefa, Cetariu, Căbești, Căpâlna, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Sâmbăta, Paleu, Gepiu, Mădăras;
  • Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Cenei, Tomnatic, Șandra, Saravale, Iecea Mare, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche, Valcani;
  • Județul Constanța;
  • Județul Tulcea ;
  • Zona joasă a județului Gorj , respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;
  • Județul Gorj: Logrești, Stejari, Dănciulești;
  • Județul Olt ;
  • Județul Dolj ;
  • Județul Vâlcea: Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Șușani, Galicea, Cernișoara, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Popești, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;
  • Zona joasă a județului Mehedinţi , respectiv zona localităților: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu;
  • Județul Iaşi ;

Recomandări pentru șoferi

Poliţiştii rutieri recomandă șoferilor folosirea luminilor de ceaţă.

Potrivit acestora, conducătorii de vehicule trebuie să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi sau 50 de km/h în afara localităţilor, când ceaţa reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Această viteză permite oprirea în condiţii de siguranţă, atunci când pe drum apare o situaţie de pericol.

Regula este valabilă pentru toate categoriile de drumuri, inclusiv pentru autostrăzi, în cazul cărora există un plus de pericol, tocmai din cauza vitezei sporite cu care, de regulă, se circulă.

De asemenea, în condiții de ceață se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea.

În cazul rămânerii în pană, trebuie puse în funcţiune luminile de avarie, iar triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mult mai mare.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii, trebuie să fie conştienţi de faptul că pe ceaţă, sunt mai greu vizibili în trafic.

