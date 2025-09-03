Cod Galben de vreme severă imediată în Alba: Vijelie, grindină și descărcări electrice. Localitățile vizate

Cod Galben de vreme rea în Alba: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seară o alertă cod galben de vreme severă imediată pentru mai multe localități din județul Alba.

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă în intervalul 3 septembrie, ora 20:45 – 21:30, și vizează localitățile Cugir, Zlatna, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Șibot, Săliștea, Almașu Mare, Blandiana și Ceru-Băcăinți.

Meteorologii anunță averse torențiale ce pot acumula local 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55–60 km/h, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Avertizarea a fost emisă miercuri, 3 septembrie 2025, la ora 20:34.

