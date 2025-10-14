Connect with us

Administrație

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul

Publicat

acum 45 de secunde

Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit zeci de mii de euro, pentru a parfuma spațiile pentru birouri.

Este vorba despre contracte din ultimii patru ani, în valoare totală de 329.900 lei (66.600 euro), pentru „servicii de ambientare și odorizare”, achiziționate prin încredințare directă, potrivit spotmedia.ro.

Prin achiziționarea acestor servicii, au fost închiriate aparate de odorizare, folosite pentru cele peste 50 de spații de la sediul din București, Sector 1. De asemenea, compania a primit și uleiuri esențiale și servicii de mentenanță.

Serviciile au fost cumpărate începând cu anul 2022 și extinse de la an la an, la fel și cheltuielile, potrivit sursei citate.

CNI a transmis, pentru sursa citată, că obiectivul serviciilor este asigurarea unui mediu de lucru modern și agreabil și eliminarea disconfortului olfactiv. Accesul în anumite birouri se face printr-un hol comun cu grupul sanitar.

De asemenea, compania precizează că, dacă nu ar fi cumpărat serviciile și aparatele nu ar fi fost închiriate, costurile în regie proprie ar fi fost mai mari.

Compania Națională de Investiții (CNI) este o societate pe acțiuni, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Compania de stat CNI are rolul de a implementa și supraveghea proiecte de investiții în infrastructura publică. În 2024, CNI SA a obținut profit de 213,3 milioane de lei.

surs foto: captură Google Earth

Ultimele articole pe alba24
