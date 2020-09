Comunicat: A lăsat SUA pentru Alba Iulia. Cine este Paul Victor Florea, tânărul candidat independent la Consiliul Local?

”A lăsat Statele Unite ale Americii pentru a se stabili în Alba Iulia și a-și deschide o afacere din banii munciți de el în Boston. Vorbim despre Florea Paul Victor, un tânăr de 25 de ani, care candidează independent la Consiliul Local Alba Iulia.

Paul a absolvit Școala Generală <Mihai Eminescu> din Alba Iulia, a învățat Științe economice la Colegiul Economic <Dionisie Pop Marțian> Alba Iulia și și-a aprofundat studiile universitare în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este fascinat de natură, fiind încă de mic membru al Cercetașilor României. Îi place sportul atât de mult încât se poate mândri că este antrenor personal de fitness certificat. Este și un mare iubitor de animale, lucru dovedit prin faptul că propune dezvoltarea centrului de ecarisaj din Alba Iulia și un program local de adopție a câinilor fără stăpân.

Este un tânăr implicat de mic în comunitate. A învățat ce înseamnă disciplina în Cercetașii României, ce înseamnă leadership-ul în Consiliul Elevilor, ce înseamnă responsabilitatea în organizațiile studențești, ce înseamnă munca de echipă în Statele Unite ale Americii și ce înseamnă curajul în afaceri.

Azi, Paul este un tânăr antreprenor în Alba Iulia, orașul în care a copilărit, în care s-a educat şi pe care ulterior l-a părăsit, doar temporar, pentru a mușca din experiențele vieții și în care a decis să revină pentru a trăi și construi un viitor mai bun.

Vrea să facă administrație publică, nu politica unui partid și a decis să fie consilier local independent al municipiului Alba Iulia.

Am făcut acest pas în primul rând pentru că sunt mulțumit de viața personală pe care o am azi. În al doilea rând, am o profesie și o îndeletnicire pe care nimeni nu mi le poate lua, motiv pentru care nu văd politica drept o carieră. Pentru mine, politica înseamnă dorința de a da ceva comunității albaiuliene din care facem cu toți parte fără a primi ceva la schimb, a declarat Paul Florea în postarea de pe pagina personală de facebook în care își anunța candidatura.

Paul consideră că a făcut foarte multe până la 25 de ani, dar nu suficient pentru orașul lui pe care îl vede tot mai nefericit, trist şi pustiu. El consideră că are ceva de oferit pentru Alba Iulia: am de oferit speranțele mele și ale generației mele pentru un oraș care merită o a doua șansă.

Este convins de ce poate face dacă ajunge consilier local, știind că trebuie să muncească mult în această campanie și după, pentru a câștiga încrederea fiecărui albaiulian. El este încrezător că, de fiecare dată, a avut lângă el familia, prietenii și sprijinul lor.

Florea Paul vrea să facă o planificare urbană mai armonioasă, vrea să acorde facilități fiscale pentru firmele care angajează tineri și persoane cu dizabilități, o nouă zonă industrială a orașului (zonă de business), concesiuni cu redevență 0 pentru companiile care investesc în Alba Iulia, școli renovate în Alba, vrea sporuri pentru profesorii care excelează în comunitate, locuințe sociale pentru tinerii dezavantajați, funcționari formați și motivați în primărie, burse de minim 300 lei pentru elevi, transport gratuit pentru studenți, internet gratuit în tot orașul, ștrand și centru de agrement pentru albaiulieni, parcări subterane, un oraș verde, curat si intretinut, apă, gaz, canalizare și asfalt pentru străzile care nu le au, oportunități de petrecere a timpului liber pentru albaiulieni, un oraș sigur și o poliție locală bine pregătită şi dotată.

El spune că vrea, în fond, lucruri normale pentru un oraș, pentru o comunitate în dezvoltare, pentru nevoile de azi ale tuturor albaiulienilor”.

Comandat de CANDIDAT INDEPENDENT, FLOREA PAUL VICTOR, funcția de consilier local al municipiului Alba Iulia – CUI mandatar financiar 24200153

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

