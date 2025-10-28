Connect with us

Eveniment

Comunicat de presă, SPAP Sebeș: Au fost finalizate lucrările de reabilitare a rigolelor de pe o stradă din Lancrăm

Publicat

acum O oră

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a finalizat lucrările de reabilitare a rigolelor pentru colectarea apelor pluviale din Lancrăm,  pe strada Veche până spre zona numită  Cutină.

Au fost efectuate lucrări de decolmatare, reprofilare și betonare, reabilitarea acestora  a fost făcută ținând cont de infrastructura existentă, dar și de necesitățile zonei înconjurătoare, inclusiv de vecinătăți.

Scopul principal al reabilitării rigolelor pentru ape pluviale este prevenirea inundațiilor și protejarea infrastructurii prin asigurarea unei colectări și evacuări eficiente a apei de ploaie. Reabilitarea corectează problemele sistemelor vechi, cum ar fi acumularea de apă pe drumuri, deteriorarea pavajelor și fundațiile, asigurând totodată un mediu sigur și protejat de efectele precipitațiilor abundente.

Prevenirea inundațiilor: Rigolele reabilitate colectează eficient surplusul de apă, prevenind inundațiile în zonele urbane și rurale.

Protecția infrastructurii: Prin direcționarea apei departe de drumuri, fundații și alte structuri, reabilitarea rigolelor protejează integritatea acestora pe termen lung.

Îmbunătățirea drenajului: Scopul este de a asigura funcționarea corectă a sistemului de drenaj, mai ales în cazul rigolelor vechi care pot fi blocate sau deteriorate, ducând la acumularea apei.

