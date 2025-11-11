Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc

Sunetul sacru al pricesnelor, mirosul îmbietor al plăcintelor proaspăt scoase din cuptoare și al bucatelor gătite cu sufletul, prieteni dragi în jur și credința în mai bine…

Toate se vor împleti într-o seară specială, miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 18:00, la Alba Mall, unde are loc un eveniment dedicat tradiției și credinței românești.

Unii îi spun Lăsata Secului, alții Prinderea Postului — indiferent de nume, sărbătoarea adună comunitatea într-un moment de reflecție, bucurie și comuniune.

Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, care va transmite un cuvânt de binecuvântare special pentru această ocazie. Seara va fi îmbogățită de pricesnele cântate de Corul „Cantores Domini”, într-un moment plin de emoție și lumină.

Maicile de la Mănăstirile Hristos Pantocrator (Alba Iulia), Sfinții Apostol și Pavel (Râmeț) și Dumbrava vor aduce cu ele cele mai alese bucate de post, pregătite cu dragoste și tradiție. Nu vor lipsi plăcintele tradiționale, așa cum se cuvine unei sărbători românești autentice.

Vă invităm să luați parte la o seară românească unică, în care gastronomia se întâlnește cu muzica, bucuria cu credința, iar speranța se împletește cu lumina – transmit reprezentanții Alba Mall.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News