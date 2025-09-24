Comunicat: Liderul industriei avicole din România își dezvăluie povestea de succes, de la bob la furculiță, la ANUGA 2025

24 septembrie 2025. Alba Iulia. TRANSAVIA, liderul pieței de carne de pui din România, își spune povestea produsleor făcute așa cum trebuie, de la bob la furculiță, „well made at every step”, la ANUGA 2025, cel mai mare târg internațional de produse alimentare și băuturi din lume (4–8 octombrie 2025, Messe Köln, Germania).

În Hala 09.1 | Stand E041, vizitatorii vor descoperi modul în care reputata afacere de familie din Transilvania face lucrurile așa cum trebuie: un model de producție 100% integrat cu facilități proprii, o gamă variată de produse premium din carne de pui și o pasiune autentică pentru calitate în fiecare etapă.

Cu un sistem complet integrat, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, TRANSAVIA asigură controlul total asupra fiecărei etape a producției, livrând calitate constantă, siguranță alimentară, încredere și gust superior. Această abordare integrată este unică în Europa Centrală și de Est și poziționează TRANSAVIA ca partener de încredere pentru clienții din retail și HoReCa care caută fiabilitate și excelență.

„Suntem încântați să îi întâmpinăm pe partenerii potențiali la standul nostru de la ANUGA 2025 (Hall 09.1 | Stand E041) și să le prezentăm calitatea și grija din spatele produselor noastre făcute așa cum trebuie, valorile și dedicarea care definesc tot ceea ce facem. Cel mai mare atu pe care îl avem este faptul că suntem 100% integrați, de la bob la furculiță, cu facilități proprii, oferind mereu produse din carne de pui de cea mai înaltă calitate, sigure și savuroase. Această viziune a noastră, ‘well made at every step’, reflectă angajamentul profund pentru siguranță, calitate, transparență și parteneriate pe termen lung. Așteptăm cu nerăbdare să ne conectăm cu profesioniști care împărtășesc pasiunea noastră pentru o producție alimentară responsabilă și la cele mai înalte standarde”, declară Theodora Popa-Liteanu, Vicepreședinte TRANSAVIA.

ANUGA 2025: platforma ideală pentru extinderea exporturilor TRANSAVIA

Liderul industriei avicole din România face deja exporturi zilnice, iar produsele sale ajung pe mesele consumatorilor din aproape 30 de țări, confirmând reputația TRANSAVIA ca furnizor de încredere pentru parteneri internaționali. Participarea la ANUGA 2025 reprezintă o oportunitate strategică de atragere a unor noi clienți, de consolidare a relațiilor profesionale și de identificare a unor direcții valoroase de dezvoltare.

„ANUGA 2025 creează cadrul ideal pentru explorarea de noi oportunități de producție și vânzări, pentru inițierea de discuții care pot evolua în parteneriate durabile și noi contracte de export. Ca pentru orice lucru făcut așa cum trebuie, este necesară înțelegerea așteptărilor consumatorilor din alte țări, cum se desfășoară activitatea de export, care sunt cerințele partenerilor, care sunt punctele tari, ce trebuie îmbunătățit la ofertă. Cei 20 ani de când exportăm și-au pus amprenta pozitiv și pe imaginea României ca exportator de carne de pui, care acum este apreciată în lume. Un avantaj enorm pe care îl avem noi este seriozitatea cu care onorăm contractele și deschiderea pe care o avem pentru a găsi soluții optime”, spune Daniel Opriș, Director Vânzări Externe TRANSAVIA.

TRANSAVIA lansează internațional Fragedo Crunch Your Lunch la cel mai mare târg alimentar din lume

La ANUGA 2025, TRANSAVIA lansează internațional gama Fragedo Crunch Your Lunch, o linie remarcabilă de produse gata de gătit, din piept de pui întreg: Șnițel, Bites și Strips. Gama îmbină tradiția cu inovația, oferind consumatorilor o experiență culinară deosbită. Ușor de gătit, din piept de pui întreg premium, cu acoperire aurie, crocantă și plină de savoare, produsele pot fi adaptate în funcție de nevoile diferitelor piețe, asigurând flexibilitate maximă pentru partenerii internaționali.

În plus, vizitatorii pot explora și alte produse din portofoliul extins TRANSAVIA, fiecare reflectând pasiunea companiei pentru calitate, siguranță și sustenabilitate. Cu un model de business complet integrat și control asupra fiecărei etape, de la bob la furculiță, liderul pieței din România este, de altfel, singurul jucător major din Europa Centrală și de Est care crește și procesează exclusiv pui din fermele proprii. Acest control total asigură trasabilitate completă, standarde înalte de siguranță alimentară și gust, frăgezime și prospețime pe care consumatorii le recunosc și le apreciază.

Pasiune pentru calitate, siguranță și sustenabilitate

Angajamentul TRANSAVIA pentru calitate este confirmat de certificări internaționale de prestigiu, inclusiv GLOBALG.A.P. SLP, ISO 22000:2018, BRCGS Food Safety și FSSC 22000, care atestă practici responsabile de creștere a păsărilor și un management riguros al siguranței alimentare.

Mai mult, Liderul pieței avicole din România este profund angajat în reducerea amprentei sale asupra mediului, investind substanțial în tehnologii de înaltă eficiență și energie regenerabilă. Din fonduri proprii, provenite din profitul generat an de an, afacerea de familie a implementat cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară din România.

Din 2019, TRANSAVIA publică în mod voluntar Rapoarte de Sustenabilitate, care reflectă dedicarea față de transparență și responsabilitate corporativă. Este, de asemenea, singura companie cu capital 100% românesc care a adoptat și co-semnat Codul de Conduită al UE privind Practicile Responsabile în Afaceri și Marketing în Sectorul Alimentar.

În perioada 4-8 octombrie 2025, TRANSAVIA invită toți vizitatorii ANUGA 2025 să descopere gama completă de produse, să întâlnească echipa sa dedicată și să experimenteze „pe viu” ce înseamnă „Well made at every step”, la Hall 09.1 | Stand E041.

Cu aproximativ 8.000 de expozanți din 110 țări și o suprafață expozițională de peste 290.000 m², ANUGA 2025 va fi cea mai mare ediție din istoria evenimentului. Între 4 și 8 octombrie, Köln va deveni din nou capitala globală a industriei alimentare și punctul de întâlnire pentru peste 140.000 de vizitatori profesioniști din aproape 200 de țări, stabilind noi repere de relevanță internațională pentru industrie.

