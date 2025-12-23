Connect with us

Eveniment

Povestea elicopterului prăbușit la Alba Iulia, în decembrie 1989. Mister îngropat al Revoluției: crimă la comandă sau coincidență?

nuța

Publicat

acum O oră

Povestea elicopterului prăbușit la Alba Iulia, în decembrie 1989 reprezintă și acum unul dintre misterele neelucidate ale Revoluției. S-a întâmplat la Alba Iulia, acum 36 de ani, înainte de Crăciun.

Revoluția din Alba este punctată de acest eveniment care a dus la moartea a două personaje importante în arhitectura statului comunist de atunci: generalii Constantin Nuţă şi Velicu Mihalea, comandantul Inspectoratului General al Miliţiei, respectiv adjunctul acestuia.

Era seara zilei de 23 decembrie 1989, când locuitorii din zona cartierului Cetate au auzit un zgomot puternic, iar dinspre zona pădurii se putea observa un fum gros, urmarea unei explozii.

Vestea s-a răspândit rapid în oraș: un elicopter cu cinci persoane la bord (avea să se afle mai târziu) s-a prăbuşit sau a fost doborât în apropierea oraşului, în zona Schitului.

elicopter alba iulia revolutie

Două dintre persoanele aflate în elicopter erau generalii Constantin Nuţă (foto detaliu) şi Velicu Mihalea, comandantul Inspectoratului General al Miliţiei, respectiv adjunctul acestuia.

Generalii erau însoţiţi de locotenent-colonelulul Nicolae Tudor, pilotul elicopterului, căpitanul Victor Matica şi maistrul militar Nicolae Galaftion. Toţi cinci au murit carbonizaţi în explozia elicopterului.

Cei trei însoţitori au avut misiunea de a-i transporta pe generali la Sibiu, de la Deva unde au fost prinşi şi arestaţi într-un tren care venea de la Timişoara.

Din motive neelucidate încă, în apropiere de Alba Iulia, elicopterul care urma cursul râului Mureş şi-a schimbat traseul de zbor spre nord, în sens opus faţă de Sibiu.

Incidentul descris pe larg de Mihai Babițchi

Incidentul este descris cu amănunte în cartea-document „Revoltă în labirint“, publicată de Mihai Babiţchi, lider al mişcării revoluţionare din Alba Iulia.

„Pe la orele 20.00 în seara zilei de 23 decembrie, comandantul garnizoanei mi-a raportat că depozitul de armament de la marginea oraşului este atacat din aer şi din patru puncte terestre. Nu eram foarte îngrijorat deoarece fusesem informat că depozitul era gol.

Un curier a infirmat, ulterior, orice atac. Totuşi un elicopter se prăbuşise lângă depozit deşi, am fost asigurat, apărătorii nu trăseseră niciun foc“, afirmă Mihai Babiţchi.

Revoluţionarul susţine că la vremea respectivă s-a acreditat şi idea că, zburând la joasă înălţime pentru a nu fi detectat de radare, aeronava s-a încurcat în aracii de beton ai viţei de vie din zonă şi a explodat, variantă susţinută, potrivit acestuia, şi de şeful Parchetului Militar Cluj, colonelul Tit Liviu Domşa.

  • „De după deal s-a ivit o coadă de foc după care a urmat o explozie foarte puternică. Explodaseră probabil o parte din rachetele din dotarea aparatului. Imediat s-au auzit răpăituri de armă dar nu era decât muniţia care exploda. Aproape simultan din incendiul uriaş au ţâşnit cinci proiectile nedirijate. Se declanşaseară din cauza căldurii“, a declarat căpitanul Silviu Bărăştean, comandantul depozitului la data respectivă.

Aceste zgomote au făcut, probabil, ca unii martori să aibă impresia că depozitul era atacat. În mod oficial nici după atâția ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 nu se știe cu precizie ce s-a întâmplat la Alba Iulia.

Prezenţa elicopterului în zona depozitului de armament şi a bazinului de apă potabilă al oraşului Alba Iulia a fost confirmată şi de alţi martori.

Paznicul bazinului, Gheorghe Muntean, a confirmat că elicopterul zbura foarte jos şi fără lumini şi a spus că a tras două focuri de avertizare ca să anunţe soldaţii din apropiere.

  • „Pe măsură ce ancheta avansa conculziile au devenit tot mai dificile. Comisia parlamentară condusă de Sergiu Nicolaescu, care a anchetat evenimentul, a acreditat idea că aeronava a fost lovită în zona Blandiana de rafale care au ciuruit rezervorul de benzină“, a completat Mihai Babiţchi.

Dosar închis cu ”autor necunoscut”

Mihai Babițchi este însă convins că elicopterul a fost doborât de soldaţii care păzeau depozitul de armament. „Din mărturisirile culese rezultă că cel care a doborât elicopterul a fost soldatul de la postul doi al depozitului militar. Deşi el nu reucunoştea acest lucru.

Primise, ca toţi ceilalţi ordinul de a trage fără somaţie în tot ce se apropia la cincizeci de metri de depozit, dar, probabil, aflând de de importanţa prizonierilor morţi a considerat că e mai bines să nege cu înverşunare“, mai spune revoluţionarul.

Ancheta oficială nu a luat în considerare această variantă. În 1995 dosarul a fost închis pe motiv de „autor necunoscut“.

A fost redeschis în 2007, după ce pe parcursul cercetărilor efectuate într-un alt dosar al Revoluţiei procurorii au ajuns la concluzia că doborârea elicopterului IAR 330, în care se aflau cei doi generali de Miliţie, s-ar putea datora acţiunii sau inacţiunii unor generali aflaţi la conducerea MApN şi a Comandamentului Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene.

Expertizele tehnice, efectuate încă din 1994, atestă că elicopterul în care au murit cele cinci persoane a fost doborât de rafalele unei arme de calibrul 7, 62.

Astfel, ipoteza că aparatul de zbor s-ar fi prăbuşit din cauza unui accident sau a unei erori de pilotaj a fost înlăturată.

  • Generalii Constantin Nuţă şi Velicu Mihalea au fost arestaţi într-un tren şi urcaţi în elicopter din ordinul lui Nicolae Militaru, fost agent KGB dovedit, aflat în atenția Securității. În scurt timp, aparatul de zbor a fost doborât, iar generalii au fost ucişi. În 1978, generalul Nuţă se ocupase, alături de colonelul Gheorghe Trosca, de anchetarea lui Militaru.
  • Generalul Trosca a fost și el ucis la București, după ce a fost atras într-o capcana orchestrată de același Militaru. Detaliile acestui caz se găsesc într-un articol extraordinar publicat de Vice.com, ”Povestea cavalerului fără cap care bântuie România”. Și el îl anchetase pe Militaru.

Cine era Nicolae Militaru. ”Nimeni de acolo nu ştia că cel care pusese la cale lichidarea lui era un moş străveziu, care îşi odihnea cu calm oasele pe scaunul ministrului Apărării, în clădirea de lângă. Numele lui: general Nicolae Militaru.

Între cel mort de afară şi cel viu dinăuntru existaseră în trecut mai multe legături misterioase. Cu 11 ani în urmă, generalul Nicolae Militaru conducea Armata a II-a a Republicii Socialiste România şi era în plin avânt al carierei.

Era însă un trădător şi avea să fie descoperit în scurt timp. Fusese cumpărat de serviciul de spionaj sovietic şi lucra de zor pentru ruşi. Numai că toată povestea a fost mirosită la timp de spionii români din unitatea specială Anti KGB.

Cel care a condus operaţiunea de contra-spionaj era tânărul Gheorghe Trosca. În urma raportului său, Ceauşescu l-a scos pe Militaru din Armată şi l-a umilit, adică i-a dat un post de funcţionar la un minister civil.

Un ditamai generalul care condusese sute de mii de soldaţi ajunsese rob hârţoagelor într-un birou prea strâmt pentru mantaua lui” (”Povestea cavalerului fără cap care bântuie România” - vice.com).

În concluzie, la mai bine de trei decenii de la Revoluția din Decembrie 1989, nu toate episoadele acelei perioade tulburi au fost lămurite.

Dincolo de imaginile devenite simbol și de momentele intens mediatizate, există întâmplări rămase în zona gri a istoriei recente, marcate de întrebări fără răspuns și dosare închise fără vinovați. U

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 5 minute

Comercianții, obligați să repare sau să înlocuiască produsele neconforme în maximum 15 zile lucrătoare. Legea adoptată la Senat
nuța
Evenimentacum O oră

Povestea elicopterului prăbușit la Alba Iulia, în decembrie 1989. Mister îngropat al Revoluției: crimă la comandă sau coincidență?
Evenimentacum 2 ore

Sancțiuni pentru medicii care răspândesc informatii false. Lege adoptată la Senat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 14 ore

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 4 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 minute

Comercianții, obligați să repare sau să înlocuiască produsele neconforme în maximum 15 zile lucrătoare. Legea adoptată la Senat
Economieacum 11 ore

Ce spune Ilie Bolojan despre majorări de taxe în 2026: Măsurile trebuie dublate de disciplină bugetară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 4 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 4 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

Posibile reduceri de personal în administrație, de anul viitor. Anunțul premierului Bolojan
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 23 de ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 4 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 4 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 13 ore

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie