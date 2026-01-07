Eveniment
Sfântul Ioan Botezătorul. Programul slujbelor oficiate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în perioada 7-10 ianuarie
Sfântul Ioan Botezătorul. În 7 ianuarie, credincioșii îl sărbătoresc pe cel care l-a botezat pe Hristos în râul Iordan. Este o sărbătoare importantă, ce evidențiază semnificația botezului, a credinței și a modestiei.
Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe cand Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii, potrivit crestinortodox.ro.
El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi pe Acesta și a-L face cunoscut lui Israel.
Mesajul principal pe care el îl transmitea era: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!".
Sfântul Ioan Botezătorul era un prooroc neclintit și auster. Din Evanghelia după Marcu, aflam că acesta era îmbracat în haină din păr aspru de cămilă. Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.
A fost un sol care a pregătit calea Domnului, întorcând oamenii spre inocență și înțelepciune.
Programul slujbelor oficiate la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, 7-10 ianuarie
Miercuri, 7 ianuarie, Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul
- ora 8.30-10.00 – Utrenia
- ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (Predică Protos. Damaschin)
- ora 18.00-19.25 – Vecernia și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul
Joi, 8 ianuarie
Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
- ora 7.00-8.00 – Utrenia
- ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
- ora 18.00-19.00 – Vecernia şi Pavecerniţa mică
Vineri, 9 ianuarie
Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
- ora 7.00-8.00 – Utrenia
- ora 8.00-9.20 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
- ora 9.20-10.20 – Taina Sfântului Maslu
- ora 18.00-19.25 – Vecernia mare şi Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
Sâmbătă, 10 ianuarie
Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești
- ora 7.00-8.00 – Utrenia
- ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
- ora 9.15-9.35 – Parastas de obște
- ora 18.00-19.00 – Vecernia mare
Agheasma marede la Bobotează se consumă pe nemâncate, înainte de anafură, până în data de 14 ianuarie, inclusiv.
Orar catedrală:
- 6.30 – 20.00 (în zilele de peste săptămână)
- 7.30 – 20.00 (în duminici şi sărbători)
