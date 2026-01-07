Sfântul Ioan Botezătorul. Programul slujbelor oficiate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în perioada 7-10 ianuarie

Sfântul Ioan Botezătorul. În 7 ianuarie, credincioșii îl sărbătoresc pe cel care l-a botezat pe Hristos în râul Iordan. Este o sărbătoare importantă, ce evidențiază semnificația botezului, a credinței și a modestiei.

Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe cand Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii, potrivit crestinortodox.ro.

El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi pe Acesta și a-L face cunoscut lui Israel.

Mesajul principal pe care el îl transmitea era: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!".

Sfântul Ioan Botezătorul era un prooroc neclintit și auster. Din Evanghelia după Marcu, aflam că acesta era îmbracat în haină din păr aspru de cămilă. Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.

A fost un sol care a pregătit calea Domnului, întorcând oamenii spre inocență și înțelepciune.

Programul slujbelor oficiate la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, 7-10 ianuarie

Miercuri, 7 ianuarie, Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul

ora 8.30-10.00 – Utrenia

ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (Predică Protos. Damaschin)

ora 18.00-19.25 – Vecernia și Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

Joi, 8 ianuarie

Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica

ora 7.00-8.00 – Utrenia

ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

ora 18.00-19.00 – Vecernia şi Pavecerniţa mică

Vineri, 9 ianuarie

Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei

ora 7.00-8.00 – Utrenia

ora 8.00-9.20 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

ora 9.20-10.20 – Taina Sfântului Maslu

ora 18.00-19.25 – Vecernia mare şi Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Sâmbătă, 10 ianuarie

Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești

ora 7.00-8.00 – Utrenia

ora 8.00-9.15 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

ora 9.15-9.35 – Parastas de obște

ora 18.00-19.00 – Vecernia mare

Agheasma marede la Bobotează se consumă pe nemâncate, înainte de anafură, până în data de 14 ianuarie, inclusiv.

Orar catedrală:

6.30 – 20.00 (în zilele de peste săptămână)

7.30 – 20.00 (în duminici şi sărbători)

