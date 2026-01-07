Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică, miercuri dimineața, a cincea zi după ninsori abundente. Echipele DEER (Electrica) sunt pe teren și continuă intervențiile la rețea.

Datele au fost transmise de Instituția Prefectului Alba.

Potrivit sursei citate, numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică este de 1155 din 13 localități. În teren se află 41 echipele DEER – Sucursala Alba.

Vezi și Mobilizare masivă pentru restabilirea curentului în Munții Apuseni din Alba. Intervenție cu sute de specialiști, șenilate și drone

Pe raza județului Alba sunt dislocate 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. În ultimele 24 de ore se intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 80 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News