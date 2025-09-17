Connect with us

Eveniment

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente

Publicat

acum 3 ore

Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai bun. Măsura trebuie să continue și după 1 octombrie pentru protejarea a milioane de români.

Datele oficiale arată efectele pozitive ale plafonării prețului la alimente, la 2 ani de la introducerea acestei măsuri. Făina este mai ieftină cu 36%, mălaiul cu 34%, zahărul cu 33%, brânza cu 17%, pâinea cu 16%, untul cu 14,5%, legumele cu procente cuprinse între 2% și 35%, iar fructele cu procente cuprinse între 7% și 79%. Prețurile au scăzut și la carnea de pui și porc, conform graficului alăturat.

Eliminarea acestui măsuri ar duce la scumpirea alimentelor de bază cu circa 20%, ceea ce ar afecta în mod real traiul a milioane de români. Eliminarea plafonării ar lovi direct în persoanele cu venituri mici și medii.

De aceea, dacă premierul Ilie Bolojan va asculta de PNL și USR, și nu va prelungi măsura plafonării prețurilor și după 1 octombrie, PSD va iniția o lege care să-i apere pe români de creșterea excesivă a prețurilor.

În acești doi ani, în care prețurile la alimente au fost plafonate, nu am văzut retaileri care să plece din România sau deficit de produse alimentare. În schimb, măsura a venit în sprijinul românilor – oricum afectați de prețurile mari – și a însemnat câteva produse în plus în coșul de cumpărături.

Corneliu Mureșan,

Președinte PSD Alba

