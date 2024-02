Comunicat TRANSAVIA: Liderul industriei avicole din România se așteaptă la dublarea cifrei de afaceri și a profitului până în 2026

TRANSAVIA anunță Planul de Accelerare a Creșterii Solide: Liderul industriei avicole din România se așteaptă la dublarea cifrei de afaceri și a profitului până în 2026

Bazându-se pe impulsul din ultimii trei ani și după ce a atins cu succes obiectivele generale de cifră de afaceri și profit în anul anterior, TRANSAVIA, liderul pieței de carne de pui din România, anunță Planul de Accelerare a Creșterii Solide pentru următorii 3 ani, cu o dublare a cifrei de afaceri și a profitului până în 2026.

După cel mai bun an din istoria companiei de aproape 33 de ani, cu venituri de peste 1 miliard de lei și un profit record pentru sector, cu o evoluție pozitivă față de anul anterior, cea mai mare companie din sectorul avicol din țară așteaptă rezultate de top pentru viitorul apropiat, ca o continuare firească a investițiilor susținute și a succesului de până acum.

Întotdeauna noi facem ce spunem și spunem ce facem

„Întotdeauna noi facem ce spunem și spunem ce facem. În ultimii ani, în care cu toții ne-am confruntat cu o presiune imensă cauzată de pandemie, de o inflație fără precedent și de o multi-criză globală, noi am reușit să ne creștem semnificativ cifra de afaceri și să avem un profit record în sector.

Și am atins această performanță de top pentru că avem o echipă de profesioniști care fac mereu lucrurile exact așa cum trebuie, cu rezultate foarte bune, dovedite de cota de piață și de succesul la export.

Avem produse în care românii și consumatorii de pretutindeni au încredere, fiind naturale, sigure și de cea mai înaltă calitate, cu certificări relevante, prestigioase la nivel internațional.

Avem disciplină, eficiență demonstrată și avem ceea ce multora le lipsește: viziune, curaj și resursele necesare datorită profitului sănătos, în creștere an de an. Suntem probabil singura companie din industrie care nu are datorii și care poate să investească masiv din fonduri proprii.

Planul nostru reflectă viziunea și forța noastră, iar rezultatele pe care le-am înregistrat până în prezent susțin ambiția noastă de a ne dubla afacerea în următorii 3 ani”, spune dr. ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

E timpul ca liderul industriei avicole din România să țintească mai sus!

Performanța de top în industria alimentară înregistrată de liderul industriei avicole, se bazează pe o abordare disciplinată care prioritizează încrederea clienților și respectul în industrie, investițiile masive și susținute, inovația și onestitatea comunicării și a marketingului.

Cu o integrare 100% a întregului lanț de producție, de la bob la furculiță, compania controlează complet siguranța și calitatea produselor oferite, precum și costurile de producție fiind singurul producător din regiune care crește, abatorizează și procesează exclusiv puii proveniți din facilitățile deținute.

Acest diferențiator puternic conferă afacerii TRANSAVIA un avantaj competitiv distinct pe piața locală și internațională a cărnii de pui, care a stimulat consolidarea poziției de lider de piața în țară și creșterea exporturilor, care se ridică la aproximativ 30% din producție.

Planul de Accelerare a Creșterii Solide nu va aduce beneficii semnificative doar pentru TRANSAVIA, ci va avea și un impact pozitiv asupra economiei românești în ansamblu, prin crearea de locuri de muncă și prin consolidarea imaginii României ca pol regional pentru producția și exportul de produse alimentare de înaltă calitate.

„TRANSAVIA este o companie antreprenorială românească, înființată imediat după revoluție, în 1991, care a crescut constant și sustenabil prin forța și viziunea proprie. Într-un moment în care lumea afacerilor este supusă unor transformări rapide și presiunilor crescânde, noi facem un pas îndrăzneț către viitor, considerând că e timpul să țintim mai sus. Ne bazăm pe renumele nostru, sinonim cu excelența, siguranța și calitatea premium a produselor din carne de pui, pe respectul față de clienți, angajați și parteneri și pe responsabilitatea față de mediu și societate. Suntem în cel mai bun moment din care putem să ne accelerăm dezvoltarea pentru a deveni un jucător important pe piața europeană a cărnii de pui. În final, succesul TRANSAVIA nu va fi măsurat doar în cifrele financiare, ci și în contribuția sa la dezvoltarea unei industrii alimentare românești mai durabile, mai responsabile și mai apreciate la nivel internațional”, declară dr. ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

Planul de Accelerare a Creșterii Solide prevede o creștere puternică din proiecte cu randament ridicat

După ce în 2023, TRANSAVIA a pus în funcțiune o noua linie de produse procesate care îi permite dublarea capacității de procesare a cărnii de pui în produse elaborate, compania alimentează accelerarea creșterii cu cel mai ridicat nivelul de investiții anuale din istoria sa, dar și din sector.

Astfel, în 2024, compania va investi peste 50 de milioane de euro, din fonduri proprii, susținând dezvoltarea rapidă, prin proiecte cu randament ridicat în modernizarea și extinderea capacităților de producție.

La această investiție se adaugă și alți vectori de creștere planificați pentru susținerea dublării cifrei de afaceri și a profitului în viitorii 3 ani:

utilizarea energiei regenerabile în proporție de 80-100% din necesarul proceselor de producție, produsă de panourile fotovoltaice și stația de co-generare de înaltă eficiență energetică puse în funcțiune de anul trecut,

digitalizarea, eficientizarea și optimizarea lanțului valoric prin abordarea circulară în toate activitățile „de la bob la furculiță… și înapoi”, reutilizând oriunde se poate fiecare element rezultat din procesele de producție,

inovații și extinderea portofoliului de produse,

cucerirea de noi segmente și piețe,

achiziții de noi jucători din țară și din străinătate.

„Am intrat într-o nouă etapă de creștere strategică, de transformare către un nivel superior de performanță și expansiune prin capitalizarea avantajelor competitive pe care le avem deja și a investițiilor făcute în ultimii ani, dar și prin valorificarea de noi oportunități. Pe lângă cele mai mari investiții anuale pentru modernizarea și creșterii capacității de producție, avem deschise o serie de contacte și negocieri în vederea achizițiilor pe care ni le dorim, despre care vom vorbi atunci când vom agrea cu partenerii de discuție și vom avea undă verde pentru finalizare”, subliniază dr. ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

Afacerea de familie cu capital 100% românesc, pornită acum 33 de ani din inima Transilvaniei, este unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat datorită profitului înregistrat în fiecare an și un angajator strategic cu peste 2300 de locuri de muncă directe create.

TRANSAVIA este singurul producător de carne de pasăre din România care a primit certificarea GolbaG.A.P. vers. 5.2, cel mai important program mondial de certificare care atestă folosirea, în ferme și în facilitățile de producție, a bunelor practici din agricultură.

Despre TRANSAVIA

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandul de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de pui Papane.

Cu capital 100% românesc, compania este inclusă în topul celor mai valoroase portofolii de mărci din România. TRANSAVIA operează sustenabil cu un model de business integrat 100% vertical, bazat pe cele mai bune practici și cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție, de la bob la furculiță.

Este singurul producător din țară care oferă produse din carne de pui provenită exclusiv de la puii crescuți în fermele deținute.

În cei aproape 33 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor.

Peste 2.300 de angajați

Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în prezent peste 2.300 de angajați, care activează preponderent în cele 31 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii.

În fermele TRANSAVIA, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui.

Aproximativ 30% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene și de pe alte continente.

Fragedo, brand emblemă al companiei, este primul brand din România care, în urma evaluării Consiliului Român pentru Publicitate (RAC) a primit dreptul de a purta pe spotul TV sigiliul Marca Etică, ce atestă respectarea principiilor etice și a bunelor practici de publicitate.

TRANSAVIA publică Rapoarte de Sustenabilitate din 2019 și este singura companie cu capital 100% românesc care și-a asumat standardele pentru a fi co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale și de Marketing în Sectorul Alimentar.

TRANSAVIA are cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară din România, datorită căreia își poate asigura până la 100% energia necesară proceselor tehnologice din surse proprii, regenerabile.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News