RO-Alert emis în județul Alba. Pericol de inundații: ”Pregătiți-vă pentru o eventuală evacuare”

RO-Alert emis în județul Alba. Locuitorii mai multor localități din județul Alba, inclusiv cei din Alba Iulia, au primit pe telefoane o alertă extremă de inundații, în contextul codului portocaliu de furtună și a unor avertizări cu privire la posibile inundații pe mai multe pârâuri.

UPDATE: Precizările ISU Alba

A fost transmis mesaj RO-ALERT ca urmare a avertizării hidrologice COD PORTOCALIU emise de ANM pentru următoarele zone: Alba Iulia, Meteș, Ighiu, Vințu de Jos, Săliștea, Șibot, Ceru-Băcăinți, Blandiana.

Avertizarea este valabilă până astăzi, 17.08.2025, ora 24.00.

Mesajul primit de locuitori: Extreme Alert

PERICOL INUNDAȚII – Dacă sunteți într-o zonă inundabilă, îndreptați-vă spre locurile de refugiu cele mai apropiate, opriți alimentarea cu energie electrică și gaze naturale, pregătiți-vă pentru o eventuală evacuare. Respectați măsurile dispuse de autorități.

DANGER OF FLOOD – If you are in an area prone to flooding, go to the nearest safety place, turn off the power supply and natural gas, prepare for a possible evacuation. Follow the measures provided by the authorities. ISU Alba.

Fenomene meteo așteptate: vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 – 90 de kilometri la oră) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

