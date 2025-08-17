Eveniment
VIDEO: Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia se încheie cu Marea Bătălie
Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia se încheie duminică cu două evenimente așteptate de public.
Este vorba despre Marea Bătălie – Ad Portas! dintre romani și daci și despre parada trupelor de reenactori care au participal la festival.
Marea Bătălie s-a derulat după un scenariu gândit de organizatori, în care au încercat să respecte cât se poate de mult stilul real al modului în care lupta armata romană.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.