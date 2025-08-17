VIDEO: Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia se încheie cu Marea Bătălie

Festivalul Roman Apulum de la Alba Iulia se încheie duminică cu două evenimente așteptate de public.

Este vorba despre Marea Bătălie – Ad Portas! dintre romani și daci și despre parada trupelor de reenactori care au participal la festival.

Marea Bătălie s-a derulat după un scenariu gândit de organizatori, în care au încercat să respecte cât se poate de mult stilul real al modului în care lupta armata romană.

