Connect with us

Blaj

Concert extraordinar de Crăciun la Palatul Cultural Blaj, pe 26 decembrie

Publicat

acum 24 de secunde

Un concert extraordinar de Crăciun va avea loc la Palatul Cultural Blaj, pe 26 decembrie. 

Blăjenii sunt invitați la un eveniment muzical deosebit în a doua zi de Crăciun. Vineri, 26 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Palatul Cultural Blaj va avea loc Concertul Extraordinar de Crăciun, organizat de Primăria Municipiului Blaj și Palatul Cultural Blaj.

Pe scenă va urca Transilvania Symphonique Orchestra, dirijată de Cristian Sandu, într-un spectacol festiv ce reunește unii dintre cei mai apreciați artiști ai genului.

Invitați speciali ai serii sunt Ștefan von Korch – tenor, Eusebiu Huțan – tenor, Cristian Mogoșan – tenor, Alexandru Pal – nai (invitat).

Prețul unui bilet este de 50 de lei. Acestea pot fi achiziționate zilnic, între 12:00 – 17:00, de la Palatul Cultural Blaj.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 24 de secunde

Concert extraordinar de Crăciun la Palatul Cultural Blaj, pe 26 decembrie
Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 60 de minute

Ce amendă poți lua dacă ești prins cu câteva grame de cannabis la tine. Cazul unui bărbat din Alba, anchetat de DIICOT
Evenimentacum 2 ore

Au început ”ZILELE COLINDULUI din ROMÂNIA”: Versurile celor mai frumoase colinde: Leru-i Ler, Trei păstori, Sus la Poarta Raiului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum o zi

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu tiraj de 5000 de piese. Care este prețul de cumpărare
Economieacum o zi

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 6 ore

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 24 de ore

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 2 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Au început ”ZILELE COLINDULUI din ROMÂNIA”: Versurile celor mai frumoase colinde: Leru-i Ler, Trei păstori, Sus la Poarta Raiului
Evenimentacum 12 ore

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 4 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 3 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 4 ore

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 5 ore

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie