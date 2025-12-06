Concert extraordinar de Crăciun la Palatul Cultural Blaj, pe 26 decembrie

Un concert extraordinar de Crăciun va avea loc la Palatul Cultural Blaj, pe 26 decembrie.

Blăjenii sunt invitați la un eveniment muzical deosebit în a doua zi de Crăciun. Vineri, 26 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Palatul Cultural Blaj va avea loc Concertul Extraordinar de Crăciun, organizat de Primăria Municipiului Blaj și Palatul Cultural Blaj.

Pe scenă va urca Transilvania Symphonique Orchestra, dirijată de Cristian Sandu, într-un spectacol festiv ce reunește unii dintre cei mai apreciați artiști ai genului.

Invitați speciali ai serii sunt Ștefan von Korch – tenor, Eusebiu Huțan – tenor, Cristian Mogoșan – tenor, Alexandru Pal – nai (invitat).

Prețul unui bilet este de 50 de lei. Acestea pot fi achiziționate zilnic, între 12:00 – 17:00, de la Palatul Cultural Blaj.

