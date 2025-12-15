Concerte de sărbători la Târgul de Crăciun din Alba Iulia, pe Latura de Vest a Cetății. PROGRAM până în 22 decembrie

La Târgul de Crăciun din Alba Iulia, pe Latura de vest a Cetății Alba Carolina, sunteți invitați să intrați în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În perioada 19-22 decembrie sunt organizate concerte de colinde.

Vă invităm cu drag să vă bucurați de seri pline de lumină, colinde și emoție, alături de artiști minunați care aduc spiritul Crăciunului mai aproape de inimile noastre. Colindăm împreună”, este mesajul organizatorilor.

Târgul de Crăciun Alba Iulia 2025 – Latura de vest. PROGRAMUL concertelor

Vineri, 19 decembrie, ora 18.30

Corul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia (dirijor: prof. Tudor Bogdan)

Grup Colindători din Ocna Mureș (coord.: prof. Camelia Ilea)

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 18.30

Corul „Glas de înger” al Parohiei Ortodoxe Platoul Românilor Alba Iulia

Cerc chitară – Parohia „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia

Cerc chitară – Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, (coord.: prof. Matei Sorina)

Corul Palatul Copiilor Alba Iulia

Duminică, 21 decembrie, ora 18.30

Concert Iustina Șpan, Paul Rus

Luni, 22 decembrie, ora 18.30

Concert Vasile Palfi

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News