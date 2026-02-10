Connect with us

FOTO: Trecere în rezervă la Colegiul Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia, după aproape 40 de ani de carieră militară

Trecere în rezervă la Colegiul Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia. Plutonierul adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, și-a încheiat activitatea după aproape 40 de ani de carieră.

Potrivit reprezentanților instituției, a purtat uniforma militară aproape 40 de ani, de când a fost admis la Școala militară de Subofițeri de Geniu, în anul 1987.

Din întreaga sa carieră militară, mai bine de jumătate a petrecut-o în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, mai exact 22 de ani.

"De-a lungul acestor ani, domnul plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, a demonstrat profesionalism și dedicare în desfășurarea activității, iar prin experiența acumulată și seriozitatea de care a dat dovadă, a reprezentat un reper și un sprijin real pentru colegi.

Parcursul său profesional a fost definit de responsabilitate și respect față de instituție și oameni.

Cu recunoștință și respect îi mulțumim pentru toți acești ani de activitate și pentru amprenta pe care o lasă asupra colectivului.

Îi dorim multă sănătate, liniște și bucurii în noua etapă a vieții!", au transmis reprezentanții colegiului.

foto: Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia/Facebook

