Condamnat la închisoare pentru infracțiune rutieră. Cât va sta după gratii un bărbat din Teiuș

Un bărbat din Teiuș a fost condamnat la închisoare pentru infracțiuni rutiere. Acesta va sta 9 luni după gratii.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii din Teiuș au depistat și reținut un bărbat de 52 de ani, din orașul Teiuș.

Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 11 noiembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

A fost transportat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

