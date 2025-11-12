Connect with us

Eveniment

Condamnat la închisoare pentru infracțiune rutieră. Cât va sta după gratii un bărbat din Teiuș

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Teiuș a fost condamnat la închisoare pentru infracțiuni rutiere. Acesta va sta 9 luni după gratii.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii din Teiuș au depistat și reținut un bărbat de 52 de ani, din orașul Teiuș.

Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 11 noiembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

A fost transportat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Poliția și RAR, filtre comune pe Autostrada A1, pentru verificarea echipării pentru sezonul rece. A plouat cu amenzi
politie control trafic
Evenimentacum 29 de minute

Controale de amploare pe drumurile din Alba. Polițiștii au dat zeci de amenzi pentru viteză
Blajacum 44 de minute

L-ați văzut? Bărbat din Blaj, dat dispărut de fratele său. A plecat la muncă și nu s-a mai întors. Poliția îl caută
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 6 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Tichete de masă 2025: crește valoarea maximă a bonurilor de masă ce pot fi acordate salariaților. Lege adoptată
Economieacum 5 ore

VIDEO: Modul de numire a conducerii Romarm, reclamat de ministrul Economiei la Parchet, DNA și AMEPIP
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Evenimentacum 2 zile

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum o zi

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Cătunul din județul Cluj care mai are doar un locuitor. Doi haiduci din Alba ar fi fost cei care au format satul, în trecut
Evenimentacum o zi

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum O oră

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
antel print sistem productie imprimare imprimanta
Evenimentacum 6 ore

Antel Print, 25 de ani de ambiție și dezvoltare constantă (P)
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum 4 ore

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Evenimentacum 8 ore

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie