Congres Național AUR la Alba Iulia. George Simion, singurul candidat la președinția partidului

Congresul Naţional al AUR desfăşuroară, duminică, la Alba Iulia. George Simion este singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.

Evenimentul începe la ora 16:00 la Pavilion Mercur. Presa nu va avea acces în sală, dar la ora 19:00, George Simion va face declarații.

În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 – 27 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, prin intermediul platformei electronice a partidului.

În aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului, transmite Digi24.

Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au mai înscris Gheorghe Piperea şi Sorin Muncaciu.

Pentru a se înscrie în competiţia internă, fiecare dintre candidaţii la o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) are cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă alţi 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.

