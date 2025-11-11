Construcția secțiilor de oncologie și cardiologie intervențională la Spitalul din Alba Iulia va continua. Anunț făcut de Guvern

Construcția noului corp de spital din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia va continua și va fi finanțată prin Programul Sănătate 2021–2027.

Asta după ce investiția din curtea unității medicale din Alba Iulia a fost cuprinsă inițial în fondurile PNRR. Este vorba despre un nou corp de clădire pentru secțiile de oncologie și cardiologie intervențională.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Guvernului României.

Decizia de continuare a investiției din Alba Iulia a fost luată marți, 11 noiembrie, de Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene.

Investiția (proiectare, construcție, dotare) se ridică la o valoare totală de 55 de milioane de euro. Proiectul va îmbunătăți considerabil calitatea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Termenul inițial de finalizare a lucrărilor era 30 iunie 2026.

Investiția vizează construcția unui nou corp de spital, pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi. Infrastructura medicală va fi desfășurată începând cu zona de subsol. Aici va fi înființat un departament de radioterapie dotat cu aparate specifice, vestiare, spații tehnice și un adăpost de protecție civilă. La parter, vor fi amenajate birouri de internare și internare de zi, precum și ambulatoriul.

Etajele superioare vor fi destinate secțiilor de specialitate. Etajul 1 va găzdui compartimentul de hematologie cu 10 paturi și zona de chimioterapie (pentru spitalizarea de zi – 31 de locuri), etajul 2 va fi dedicat secției de radioterapie cu 25 de paturi, etajul 3 va găzdui secția de oncologie medicală cu 30 de paturi. Etajul 4 va avea o secție de îngrijiri paliative cu 25 de paturi.

Etajul 5 va fi destinat cardiologiei intervenționale, iar în partea superioară a construcției va fi amenajat un heliport pentru transferul rapid al pacienților în situații de urgență.

