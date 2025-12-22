Connect with us

FOTO: Scrisoare către Moș Crăciun. Copii de la grădinițe din Sebeș și Sebeșel au primit cadouri de sărbători

Publicat

acum 9 secunde

Scrisoare către Moș Crăciun. Zeci de copii de la grădinițe din Sebeș și Sebeșel au primit cadouri de sărbători, în cadrul unei inițiative caritabile.

Asociația „Evelyne” Sebeș, împreună cu Grădinița „HEIDI” au dat viață evenimentului „Scrisoare către Moș Crăciun” – din dorința sinceră de a aduce lumină și zâmbete pe chipurile copiilor care nu au întotdeauna parte de bucurii simple.

Cu emoție și speranță, copiii și-au așternut pe hârtie nu doar dorințele, ci și nevoile lor, crezând cu toată inima că Moș Crăciun va ajunge și la casa lor.

Pentru ca această poveste să devină realitate, a fost nevoie de spiriduși adevărați, oameni cu suflet mare, transmit organizatorii.

La Kronospan au fost găsiți nu mai puțin de 80 de oameni minunați, care, la fel ca în anii trecuți, au ales să fie parte din magia Crăciunului. Oameni care au citit scrisorile cu inima deschisă și au decis să transforme speranța în faptă.

Prin această inițiativă, 53 de copii de la Grădinița Sebeșel și 27 de copii de la Grădinița nr. 8 Sebeș au primit cadourile pe care și le-au dorit, exact așa cum le-au scris în scrisoarea către Moș Crăciun, dar și o surpriză în plus.

