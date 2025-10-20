Connect with us

Controale în fermele de animale și păsări din Alba. DSVSA a verificat și centrul de colectare a bovinelor pentru export

Publicat

acum O oră

Controale în fermele de animale și păsări din Alba: Medicii veterinari din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat activități de control în județul Alba, au anunțat reprezentanții instituției.

În trimestrul III din 2025, inspectorii sanitar-veterinari din cadrul compartimentului Sănătate Animală au efectuat:

  • Verificări în centrul de colectare a bovinelor (din municipiul Blaj) destinate exportului în țări terțe, pentru respectarea normelor de bunăstare, transport și sănătate animală, incluzând recoltarea de probe serologice pentru peste 1.000 de bovine;
  • Verificări privind acțiunile sanitar-veterinare și de identificare a animalelor, conform Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile, efectuate de medicii veterinari de liberă practică în cele 69 de circumscripții sanitar-veterinare concesionate din județ;
  • Controale în ferme de păsări, ferme de bovine, precum și verificări prin sondaj a circumscripțiilor sanitar-veterinare;
  • Controale în târguri de animale și acțiuni de verificare a transporturilor de animale;
  • Controale în unități de prelucrare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU).

În cadrul programelor naționale de supraveghere și combatere a bolilor, au fost recoltate probe pentru Salmonella, probe pentru Gripa aviară, probe pentru Bluetongue și probe pentru LEB.

Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul compartimentului Nutriție și Farmacovigilență au efectuat controale la cabinetele medical-veterinare, depozitele de medicamente veterinare, controale la fabrici de nutrețuri și unități de comercializare și au recoltat probe de furaje și probe în cadrul Programului Național de Control al Reziduurilor;

De asemenea, au fost eliberate aproape 2.000 de avize interjudețene pentru transport bovine/ovine și peste 100 de avize pentru suine (porci).

Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul compartimentului Identificare și Înregistrare Animale au realizat:

  • Inspecții în centrul de colectare bovine destinat exportului, pentru peste 1.000 de capete;
  • Întocmirea eșantioanelor de control privind acțiunile de consiliere în peste 1.600 de exploatații de animale;
  • Emiterea a peste 1.000 pașapoarte pentru bovine și bubaline;
  • Verificarea datelor din baza națională pentru aproape 60.000 de animale;
  • Verificări în teren la exploatații non-profesionale (gospodării ale populației).

Alte activități au constat în gestionarea modificărilor și radierilor de exploatații, emiterea de extrase din Registrul Național al Exploatațiilor și alte operațiuni administrative.

DSVSA Alba își continuă activitatea de control, prevenire și combatere a bolilor transmisibile de la animale, la animale și de la animale, la om.

Prioritatea Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală este protejarea sănătății animalelor, asigurarea bunăstării acestora, dar și sprijinirea fermierilor.

