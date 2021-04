Control judiciar prelungit pentru primarul din Vințu de Jos, acuzat că a plătit sute de mii de lei pentru studii nerealizate

Un bărbat din Cluj Napoca pe numele căruia era emis un mandat de executarea a unei pedepse de un an și șase luni pentru lipsire de libertate în mod ilegal, a fost depistat de polițiștii din Alba, pe raza municipiului Aiud.

Ș. P. a fost condamnat alături de alte trei persoane la pedepse cu închisoarea după ce au vrut să ducă la îndeplinire o tradiție rromă, se arată în motivarea Judecătoriei Cluj Napoca, instanță care a dat prima condamnare în dosar. Apoi, inculpații au făcut apel, iar în data de 1 martie, Curtea de Apel Cluj Napoca a dat o hotărâre definitivă.

Potrivit motivării instanței, faptele pentru care trei bărbați și o femeie au fost condamnați, s-au petrecut în urmă cu mai bine de șapte ani. Atunci, inculpatul alături de restul persoanelor s-au deplasat la un centru de colectare din Cluj Napoca, și au luat dintr-o baracă cu forța o tânără de 19 ani.

Au băgat-o pe tânără într-o mașină și au plecat spre un apartament situat în oraș. Tânără nu a fost lăsată să plece din apartament decât în momentul în care polițiștii din Cluj au intrat în locuința respectivă și au găsit-o pe fată.

Într-o declarația din data de 4 decembrie 2019, unul dintre inculpați a precizat următoarele: ”(…) Pe D.D eu am cunoscut-o cu 3 luni înainte de incident. Mi-a fost dragă și am decis să o fur de la fostul concubin cu care locuia. Pe ea nu am întrebat-o dacă vrea să vină cu mine. Am procedat conform traditiei rrome. Cred că și ea mă plăcea pe mine, dar nu am vorbit cu ea în prealabil că vin să o iau si nici nu s-a plâns ca ar fi nemulțumită de concubinul ei.(…) I-am rugat pe (restul incuplaților n.r.) să vină cu mine, eu nu le-am spus despre intenția mea și nici nu le-am spus unde merg si cu toate acestea ei au fost de acord (…)” se arată în motivarea instanței. din Cluj Napoca.

Tânără, a declarat în timpul audiderilor, că femeia inculpată din dosar ”a chemat-o afară pe persoana vătămată pentru a discuta, în curte fiind prezent numitul ,,D” , care a tras-o de păr, a început să o lovească cu pumnii și picioarele la nivelul corpului, târând-o până în fața porții de acces în curtea Remat, unde a luat-o de gât și a introdus-o într-un autoturism de culoare roșie, taximetru.

Pe durata traseului parcurs pe raza mun. Cluj-Napoca, a fost permanent amenințată de agresori, iar apoi la destinație a urcat într-un apartament unde se aflau mai multe persoane necunoscute, i s-au oferit haine pentru a se schimba întrucât se murdărise, din cauza faptului că a fost târâtă pe jos, prin noroi, iar apoi au venit la ea mai multe persoane care i-au explicat că nu mai putea pleca din acea locație. Persoana vătămată a precizat că a refuzat categoric să rămână acolo și le-a solicitat să i se permită să se întoarcă la familia ei însă a fost refuzată, reușind să plece din acea locație doar după intervenția organelor de poliție, după aproximativ o oră”, se mai arată în motivare.

Magistrații i-au condamnat pe toți patru la pedepse cu închisoarea. Condamnarea definitivă a venit din partea magistraților Curții de Apel Cluj Napoca, pe 1 martie 2021. Judecătorii au respins apelul inculpaților.

O zi mai târziu, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de executare a pedepsei.

Acesta a fost identificat de polițiștii din Alba, pe raza localității Aiud. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 aprilie 2020, în jurul orei 14.00, polițiștii de investigații criminale din Aiud au identificat și reținut pe un bărbat de 37 de ani, din municipiul Cluj – Napoca, județul Cluj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis, la data de 02 martie 2021, de Judecătoria Cluj – Napoca.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an și 6 luni închisoare, pentru lipsirea de libertate în mod ilegal și se sustrăgea executării pedepsei, fiind dat în urmărire.

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.