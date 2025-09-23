Controlor de trafic aerian, ADORMIT pe tură la aeroportul din Cluj. Incindet GRAV: O aeronavă s-a învârtit în aer minute în șir

Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca: un avion cu sute de pasageri a fost nevoit să survoleze zona 11 minute, după ce controlorul de trafic de serviciu ar fi adormit.

Aeronava cu sute de pasageri la bord se pregătea să aterizeze, dar pilotul nu putea stabili legătura cu turnul de control.

Cursa care se afla în procedura de coborâre, a primit de la centrul „Approach” București indicația să treacă pe frecvența turnului de control Cluj.

În lipsa comunicării, aeronava a fost obligată să revină pe frecvența București și să intre în „holding”, adică în zona de așteptare, unde a rămas timp de minute bune.

În plus, luminile pistei erau stinse, ceea ce făcea imposibilă o aterizare chiar și în condiții de urgență.

Potrivit informațiilor publicate de Cluj24, unul dintre controlorii de trafic, responsabil cu autorizarea aterizării și pregătirea pistei, ar fi adormit în timpul turei.

Potrivit surselor, pe tură erau trei controlori de trafic, însă doi dintre ei se aflau în pauză de odihnă, conform procedurilor interne. Cel care rămăsese la pupitru a adormit.

După minutele de blocaj, aeronava a reușit în cele din urmă să stabilească legătura cu turnul de control, iar pasagerii au aterizat în siguranță.

Situația a fost raportată imediat, iar avionul a fost direcționat într-o zonă de așteptare, unde a executat manevre circulare până la primirea aprobării pentru aterizare.

În total, aeronava ar fi survolat timp de 11 minute. Incidentul s-a produs acum aproximativ o lună și jumătate, dar incidentul a fost confirmat abia recent de Romatsa.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News