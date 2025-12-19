Noi reguli pentru participarea la târguri internaționale. Cum vor putea accesa firmele ajutorul de la stat

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) propune noi reguli pentru participarea la târgurile internaționale. Printr-un proiect publicat vineri, se intenționează revizuirea criteriilor de selecție pentru acordarea ajutorului de minimis, pe care antreprenorii îl pot solicita pentru a participa la târguri internaționale.

„Până acum, selecția pentru participarea la târgurile internaționale de turism funcționa, în practică, după un principiu simplu: cine trimite primul un e-mail prinde loc. Un astfel de mecanism nu poate produce rezultate reale pentru promovarea României, așa că schimbăm folosofia.

De la «primul venit» la «cel mai potrivit». Introducem criterii măsurabile, evaluare în două etape și sistem de punctaj tocmai pentru a scoate din zona de arbitrar un proces care trebuie să fie transparent, predictibil și orientat spre performanță”, a declarat Ministrul Economiei, Radu Miruță, potrivit Mediafax.

Noi reguli pentru participarea la târguri internaționale

Potrivit noului proiect de ordin, firmele care aplică pentru ajutorul de minimis în vederea participării la târguri internaționale vor fi evaluate și selectate de o comisie formată din responsabili de stand, care va fi stabilită anual.

Procesul de selecție a firmelor care pot beneficia de ajutorul de minimis pentru prezența la târguri internaționale se va realiza în două etape: verificarea eligibilității și selecția pe bază de punctaj.

Criteriile de eligibilitate vor avea caracter eliminatoriu. Firmele trebuie să dețină licență de turism sau certificat de clasificare; să nu aibă datorii la bugetul general consolidat. Firmele trebuie să nu aibă situații de insolvență ori de suspendare a activității.

De asemenea, firmele trebuie să se încadreze în plafonul de ajutor de minimis oferit de stat îl ultimii trei ani, dar și să nu aibă sancțiuni pentru neparticiparea la târguri după semnarea acordurilor de finanțare în vederea participării.

În cea de-a doua etapă, firmele eligibile vor fi evaluate „pe baza unui sistem de punctaj care reflectă performanța și capacitatea de promovare pe piețele externe”.

Criterii de evaluare

Criteriile de evaluare includ numărul total de turiști străini atrași în ultimele 12 luni, numărul de turiști proveniți din țara în care are loc târgul, activitatea de promovare internațională și nivelul de inovare și digitalizare.

Vor fi luate în considerare și experiența profesională și nivelul de specializare al reprezentantului firmei care va participa la târgul internațional.

