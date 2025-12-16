FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv

Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba au obținut rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv, desfășurat la Reșița în weekendul 12-14 decembrie.

Perechea Mirel Morosan – Vanesa Contraș au devenit campioni naționali, clasa A - categoria de vârstă 19-34 ani, sectiunea dansurilor latino – americane, iar perechea Adrian Lazar – Andreea Avram, vice-campioni naționali, clasa D - categoria de vârstă 16-18 ani, sectiunea dansurilor latino – americane.

Numărul impresionant de perechi, valoarea perechilor și importanţa acestui concurs, fac ca acest rezultat de excepţie să claseze Alba între oraṣele de seamă ale dansului sportiv românesc.

„Au fost câteva rezultate de excepție obținute de dansatorii clubului Top Dnce 2007 în acest an competitional 2025, un număr impresionant de peste 35 de calsări pe podium pentru sportivi ce activează în cadrul clubului: Alba, Aiud, Teius și Stremț.

Astfel, aceste rezultate obținute în cadrul Campionatului Național de Clase ne așează alături de elita cluburilor de dans sportiv din Romania. Împreună reușim, prin muncă și perseverență, să ținem pasul cu orașele și cluburile mari din aceasta țară.

Le mulțumesc pentru muncă, determinare si ambitie sportivilor si deasemenea pentru încredere și susținere parinților acestor dansatori, tuturor partenerilor și sponsorilor. Felicitări întregii echipe Top Dance 2007!”, a spus antrenorul Alin Roṣa.

