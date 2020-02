Coronavirus: 10 sfaturi de la Ministerul Sănătății, pentru a evita îmbolnăvirile. Ce înseamnă caz suspect

Ministerul Sănătății transmite 10 recomandări pentru evitarea îmbolnăvirilor cu coronavirus COVID – 19. Cetățenii sunt îndrumați să sune la 112 dacă au febră, tușesc după ce s-au întors din China sau zonele în carantină din Europa, de cel puțin 14 zile.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a actualizat, luni, lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă COVID-19. Acestea sunt China continentală și Italia – regiunile Lombardia și Veneto (localitățile Vo Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo San Fiorano) și Piemonte (Cumiana).

Ce trebuie să știți despre noul coronavirus (Covid-19) – 10 elemente comportamentale care trebuie urmate – recomandări ale Ministerului Sănătății:

Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimină virusul.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel evitați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră în contact cu suprafețele contaminate de virus răspândindu-se în tot corpul

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție și spălați mâinile. Dacă în momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile, puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice care evidențiază că folosirea medicamentelor antivirale pot preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționează doar împotriva bacteriilor, nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca metodă de prevenire sau tratament, doar în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19) sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic și cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus și prezentați simptome de tuse, strănut sau în cazul în care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus (o călătorie recentă în China sau zonele în carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

Utilizarea măștii de protecție – ajută și limitează răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăiește mult timp pe suprafețe. Până în prezent, nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantină din Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus este cuprinsă între 1 și 14 zile. Dacă v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele în carantină din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele în carantină din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spălați-vă bine mâinile.

Animalele de companie nu transmit coronavirus

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici, pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie.

Potrivit INSP, persoanele care vin din China continentală sau din una din cele 12 localități din Italia intră în carantină timp de 14 zile, în spații special destinate în acest scop, imediat după revenirea în România.

Persoanele din alte localități din Regiunile Lombardia și Veneto intră în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat după revenirea în România.

În Italia, până luni au murit șase oameni infectați cu COVID-19 (coronavirus), iar alți 224 sunt confirmați cu acest virus.

Ce înseamnă caz suspect – COVID-19 (coronavirus): pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecventei respiratorii) care necesită sau nu spitalizare; în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a întrunit cel putin unul din urmatoarele criterii epidemiologice: a avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19 sau a avut istoric de călătorie în zone cu transmitere comunitară extinsă.

Ce înseamnă contactul apropiat COVID-19 (coronavirus):

– persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor);

– persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);

– persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;

– persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;

– persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protective

– persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion.

– persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa.

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioare datei debutului cazului index.

Caz probabil COVID-19 (coronavirus): un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri

Caz confirmat: o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu 2019-nCoV, indiferent de semnele si simptomele clinice.

