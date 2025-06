Cosmonautul Dumitru Prunariu și fizicianul Călin Păun, primesc titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Alba Iulia

Albaiulianul Florin Călin Păun, doctor în fizică și fost director pentru inovare industrială al ONERA (Oficiul Național pentru Studii și Cercetări Aerospațiale din Franța) va primi titlul de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Alba Iulia”.

Alături de el va primi același titlu și primul cosmonaut român, Dorin Dumitru Prunariu.

Evenimentul în care cei doi vor primi titlul va avea loc joi, 12 iunie, la Sala Unirii din Alba Iulia.

Florin Păun, doctor în fizică

Florin Păun este cercetător, antreprenor și profesor originar din Alba Iulia. Acesta a fost director pentru inovare industrială al ONERA (Oficiul Național pentru Studii și Cercetări Aerospațiale din Franța).

Florin Păun s-a născut în 20 mai 1969 la Alba Iulia. A absolvit Politehnica București în 1993. La această instituție deține și un masterat în Științe Aerospațiale, potrivit documentației prezentate de primărie.

Ulterior, a absolvit Ecole Nationale Superieure d`Ingenieurs de Constructions Aeronautiques din Touluse, unde a obținut titlul de doctor. De asemenea, are post-doctorat la ONERA (Laboratorul de cercetare aeronautică, spațiu și apărare al Franței), studii complementare la universități renumite (printre care Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management). Este autor a numeroase cărți și articole apărute în publicații internaționale de specialitate.

Fost director al ONERA

A fost timp de 14 ani director pentru inovare industrial al ONERA (echivalentul NASA în Franța, potrivit sursei citate). A condus activitățile de modelare a materialelor și structurilor, inclusive un contract cu DARPA (SUA).

A contribuit la lansarea Clusterului de Competitivitate SAFE din Franța, în calitate de director strategie și ezvoltare. Este autor al scalei DRL 0 Demand Readiness Lebel și DRL-TRL, completând scala NASA TRL pentru noile strategii de hibridizare a abordărilor Tech-Push și Market Pull ale guvernelor regionale și rețelelor de afaceri.

Are peste 50 de publicații, zece brevete și mai mult de 500 de citate în lucrări științifice.

Dorin Prunariu-primul cosmonaut român

Dumitru Dorin Prunariu va fi numit cetățean de onoare al Municipiului Alba Iulia. Inițiativa de numire a aparținut a universității din municipiu.

Dumitru Prunariu este membru de onoare al Academiei Române și Doctor Honoris Causa al universității din Alba Iulia.

General-locotenent în rezervă, Dumitru Dorin Prunariu (72 de ani, originar din Braşov) este primul cosmonaut român. În 14 mai 1981, a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial “Intercosmos”. A petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute.

Acesta este inginer aeronautic. A fost ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației civile române, președinte al Agenţiei Spaţiale Române, ambasador al României în Federaţia Rusă.

