Apple va majora prețurile în App Store pentru utilizatorii din România, din 23 august
Apple a informat dezvoltatorii de aplicații că va majora prețurile în App Store pentru mai multe țări, inclusiv în România, începând cu 23 august 2025.
Această decizie vine ca răspuns la ajustările fiscale recente din țară, în special la creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, scrie Techrider, care citează o publicație de limba engleză.
În plus, cota redusă de TVA pentru publicații (ziare, reviste, cărți și cărți audio) a crescut de la 5% la 11%, ceea ce va afecta prețul aplicațiilor din această categorie.
Majorarea va impacta atât aplicațiile, cât și achizițiile integrate în aplicații, cum ar fi abonamentele și articolele virtuale.
Spre exemplu, o aplicație care costa anterior 10 lei va avea un preț mai mare, reflectând noul TVA de 21%.
