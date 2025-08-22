Connect with us

Ministrul Finanțelor, precizări despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Se aplică automat cota în vigoare la data facturării"

Publicat

acum 28 de secunde

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat vineri cu privire la situația facturilor pe luna iulie la care s-a aplicat cota majorată de TVA de 21%. Acesta susține că ministerul a aplicat corect legea, iar TVA se plătește în funcție de data facturării, nu de perioada consumului.

„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false.

Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%.

Aceeași regulă s-a aplicat și atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară. Regula este neutră și echitabilă: se aplică identic atât la creșterea, cât și la scăderea cotei”, a scris ministrul, pe pagina de Facebook.

Potrivit lui Alexandru Nazare, nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor, aşa cum se propagă greşit în spațiul public.

„Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni, iar orice încercare de denaturare a adevărului fiscal constituie fake news.

„Dacă, în schimb, există companii care au facturat diferit de prevederile legale, cu scopul de a obține sume necuvenite de la români, ANAF va interveni prompt pentru a verifica situația și a dispune măsuri clare. Nu vom accepta ca oamenii să plătească sume necuvenite”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

