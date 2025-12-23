Connect with us

Crăciun 2025: ce drepturi au cei care comandă online cadouri de sărbători. Recomandări

Crăciun 2025: Perioada sărbătorilor de iarnă vine la pachet cu numeroase oferte online și cu dorința de a găsi rapid cadoul perfect pentru cei dragi. Înainte de a adăuga produsele în coșul de cumpărături, este esențial ca fiecare consumator să își cunoască drepturile atunci când comandă online.

InfoCons sprijină consumatorii cu informații despre drepturile lor și recomandări pentru cumpărături în siguranță.

Crăciun 2025: drepturile consumatorilor

În Uniunea Europeană, consumatorii beneficiază de dreptul de retragere pentru produsele achiziționate online sau prin alte forme de vânzare la distanță (telefon, poștă, comis-voiajor).

Astfel, orice consumator poate returna produsul în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestuia, fără a fi obligat să ofere un motiv.

În cazul exercitării dreptului de retragere, consumatorul are dreptul la rambursarea integrală a sumei plătite, inclusiv a costurilor de livrare standard.

Excepții de la dreptul de retragere

Există însă situații în care perioada de reflecție de 14 zile nu se aplică, chiar dacă achiziția a fost făcută online. Printre acestea se numără:

  • servicii cu dată fixă sau perioadă determinată (bilete de avion sau tren, evenimente, concerte, spectacole, rezervări hoteliere, închirieri auto, servicii de catering);
  • produse alimentare și băuturi livrate la domiciliu în mod regulat;
  • produse realizate pe comandă sau personalizate (de exemplu, obiecte gravate sau articole confecționate special);
  • înregistrări audio-video și programe informatice sigilate, dacă au fost desigilate după livrare;
  • conținut digital livrat online (aplicații, filme, muzică), dacă a început descărcarea sau redarea și consumatorul și-a exprimat acordul privind pierderea dreptului de retragere;
  • produse achiziționate de la persoane fizice, nu de la comercianți;
  • servicii urgente de reparații sau întreținere, atunci când consumatorul a solicitat intervenția și a acceptat prețul.

Recomandări InfoCons pentru cumpărături online sigure

InfoCons recomandă consumatorilor să:

  • verifice cu atenție politica de retur a magazinului
  • citească termenii și condițiile înainte de finalizarea comenzii
  • cumpere doar de la comercianți autorizați
  • păstreze documentele de plată și confirmările de comandă.
