Connect with us

Economie

Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS

Publicat

acum O oră

Managerii din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii apreciază o tendință de stabilitate a activității economice și a numărului de salariați în perioada august-octombrie 2025, dar și o creștere a prețurilor în toate sectoarele, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Agerpres.

De asemenea, 63,3% dintre managerii din construcții și 60,4,% din comerțul cu amănuntul consideră că prețurile vor crește.

În industria prelucrătoare, pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din sector preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de – 0,5%.

Se estimează, de asemenea, stabilitatea numărului de salariați (sold conjunctural -5,2%), în timp ce prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de +48,6%.

În construcții, conform estimărilor din luna august 2025, pentru următoarele trei luni, se va menține o relativă stabilitate, atât pentru volumul producției (sold conjunctural +1,1%), cât și pentru numărul de salariați (sold conjunctural + 0,6 %).

Prețurile lucrărilor de construcții se estimează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +61,9%.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (sold conjunctural -0,5%).

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează, de asemenea, o relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3,7%).

Majorări de prețuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți, 60,4%, și doar 1,1 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 59,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +1,4%.

În sectorul serviciilor, numărul salariaților este prognozat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -1,8%.

Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38,7%.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

Incendiu la Hăpria: O autoutilitară a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia
Evenimentacum 28 de minute

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare
Economieacum O oră

Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 4 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS
Actualitateacum 22 de ore

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Evenimentacum 2 zile

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 2 zile

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 28 de minute

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare
comunicat proiect
Actualitateacum 2 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Regulamentul de premiere a elevilor olimpici, aprobat în Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul este de 50.000 de lei
Educațieacum 2 zile

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Mai mult din Educatie