Creșteri de prețuri așteptate în industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii. Date INS

Managerii din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii apreciază o tendință de stabilitate a activității economice și a numărului de salariați în perioada august-octombrie 2025, dar și o creștere a prețurilor în toate sectoarele, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Agerpres.

De asemenea, 63,3% dintre managerii din construcții și 60,4,% din comerțul cu amănuntul consideră că prețurile vor crește.

În industria prelucrătoare, pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din sector preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de – 0,5%.

Se estimează, de asemenea, stabilitatea numărului de salariați (sold conjunctural -5,2%), în timp ce prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de +48,6%.

În construcții, conform estimărilor din luna august 2025, pentru următoarele trei luni, se va menține o relativă stabilitate, atât pentru volumul producției (sold conjunctural +1,1%), cât și pentru numărul de salariați (sold conjunctural + 0,6 %).

Prețurile lucrărilor de construcții se estimează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +61,9%.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (sold conjunctural -0,5%).

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează, de asemenea, o relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3,7%).

Majorări de prețuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți, 60,4%, și doar 1,1 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 59,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +1,4%.

În sectorul serviciilor, numărul salariaților este prognozat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -1,8%.

Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38,7%.

