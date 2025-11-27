CSM a dat aviz negativ pe proiectul privind pensiile magistraților. Cum poate fi adoptată legea

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraților, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională. CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

În pofida avizului negativ al CSM, Guvernul poate continua procedura de adoptare a legii. Va urma să decidă dacă își asumă răspunderea în Parlament sau trimite proiectul în procedură legislativă obișnuită. Este de așteptat ca legea să fie atacată la CCR, notează Mediafax.

UPDATE: Ministrul Justiției spune că proiectul continuă

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la votul de joi, a spus că proeictul merge pe traiectoria sa, avizul de la CSM fiind doar consultativ.

„Este nevoie că atunci când reformăm statul oricărei categorii profesionale să o întrebăm și pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere. Apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz.

Cunoșteam opinia magistraturii, cum o cunoaște și opinia publică, o cunoașteți cu toții, pentru că a fost menționată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaște această opinie. S-a avut în vedere și această opinie. Mai departe, proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o”, a spus Radu Marinescu, după votul din CSM, potrivit Mediafax.

Ministrul Justiției, prezent la ședința CSM, s-a abținut la vot, însă decizia a fost luată cu majoritatea celor prezenți.

Marinescu nu consideră că este un conflict între cele două puteri ale statului, executivă și judecătorească, ci, dimpotrivă, „prin exprimarea acestui aviz, fiecare dintre puterile din stat au acționat cu bună credință și într-o formă de respect instituțional”.

„Adică, Consiliul Superior al Magistraturii a făcut toate dimensiunile necesare, a consultat cu promptitudine magistrații din țară și iată, înțelegând și faptul că există această preconizată evaluare de către Comisia Europeană foarte curând, a emis un aviz. Existența unor discordanțe de opinie este normală într-un stat de drept. Este normal să existe și opinii negative față de un proiect. Pot să existe și opinii pozitive”, a precizat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției și-a exprimat speranța că dacă acest proiect privind pensiile magistraților va fi aprobat în ședința de Guvern, nu vor fi noi proteste ale magistraților.

Când va fi aprobat proiectul

Întrebat când își va angaja Guvernul răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților, Radu Marinescu a spus că acest lucru depinde de decizia prim-ministrului și a coaliției de guvernare, dar el speră că acest lucru se va întâmpla cât mai repede.

Surse politice au declarat că cel mai probabil joi seara va fi o nouă ședință de guvern în care să fie aprobat proiectul privind pensiile magistraților, urmând ca, cel mai probabil marți Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pe această reformă.

Legea pensiilor speciale. Ce prevederi sunt pentru magistrați

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanților judecătorilor și procurorilor, discuții care au înregistrat însă un eșec.

Magistrații solicitau ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

