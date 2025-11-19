Connect with us

CSM respinge noua variantă propusă de coaliția de guvernare, pentru pensiile magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) respinge noua variantă propusă de guvern pentru pensiile magistraților. Este vorba despre decizia coaliției de guvernare care propune ca pensia magistraților să fie 70% din salariul câștigat, iar perioada de tranziție să fie de 15 ani. 

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a făcut o serie de declarații, la digi24.ro, legate de varianta propusă de coaliție. „Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu” (…)

„A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, a declara Claudiu Sandu, la digi24.ro.

Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu.

”Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70 % din valoarea salariului.

La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord.

Nu cred că CSM va sta 30 de zile pentru aviz, pentru că nu trimitem un proiect nou, nu trimitem un proiect diferit.

A mai fost o solicitare cu care eu am fost de acord: să repunem acea perioadă de 5 ani vechime în funcții juridice pentru cei care vor să intre în magistratură și nu au făcut INM”, a declarat Kelemen Hunor, pe acest subiect.

  1. pilu

    miercuri, 19.11.2025 at 13:42

    Ce naiba mai negociați cu nemulțumiții ăia, că nu ei conduc țara, ci Guvernul. Mie nimeni nu mi-a negociat pensia, mi-au dat-o după cum scrie în Constituție, după contributivitate. Fricoșilor !

