Cum a ajutat un jandarm din Alba, un șofer slovac care a ajuns cu o autoutilitară într-un șanț

Jandarmii din Alba au transmis într-un comunicat de presă că unul dintre colegii lor, sg. maj. Muntean Sebastian, din cadrul Detașamentului 1 Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, a ajutat un șofer slovac. 

Mai pe scurt au detaliat că după ce a ieșit din tura, jandarmul în timp ce se deplasa spre municipiul Blaj, a observat o autoutilitară cu numere de înmatriculare din Slovacia, ieșită în afara părții carosabile și rămasă în șanț.

Acesta a mers pentru a vedea ce se întâmplă. Potrivit jandarmilor, șoferul utilitarei înmatriculate în Slovacia, nu vorbea limba română sau engleză și nu avea posibilitatea de a lua legătura cu cineva pentru sprijin.

Drept urmare, jandarmul din Alba a luat legătura cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj, care au intervenit la fața locului.

Apoi după ce polițiștii au ajuns la fața locului autovehiculul a fost scos din șant, au mai comunicat reprezentanții Jandarmeriei din Alba.

