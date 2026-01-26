Cum a căzut o femeie din Alba în plasa escrocilor de pe Facebook. Modul prin care ”brokeri de investiție” i-au accesat telefonul

Pericolele de pe internet, în special fraudele financiare, sunt la ordinea zilei. De cele mai multe ori victime cad persoanele vârstnice, care nu sunt conștiente că la fiecare navigare pe internet pot cădea în plasa unor escroci din mediul on-line.

Este și cazul unei femei din Alba care a vrut să facă o investiție la bursa, dar care de fapt a fost contactată de hackeri. În data de 19 ianuarie 2026 magistrații Tribunalului Alba au închis dosarul din lipsă de probe.

Însă, modul de operare a fost făcut public de judecători, iar acesta este detaliat în motivarea instanței. În linii mari totul este foarte simplu și s-a întâmplat după ce femeia a văzut un anunț pe Facebook.

Mai exact, în data de 15 ianuarie 2024, femeia naviga pe Facebook și a văzut o reclama care promova investițiile la bursă. Aceasta a vrut să facă o investiție și a accesat link-ul din reclamă.

Pe link-ul respectiv și-a introdus numărul de telefon. În realitate, reclama era una de tipul scam promovată pe Facebook și care în anul 2024 și 2025 a făcut foarte multe victime.

A fost contactată de ”brokeri de investiții”

Simplul motiv că și-a introdus pe site-ul în cauză numărul de telefon a fost de ajuns pentru escroci.

Potrivit motivării instanței acesta a fost contactată de ”reprezentanți” ai fondului de investiții.

(...) ulterior fiind contactată de un presupus reprezentant al companiei ”la solicitarea căruia a instalat aplicaţiile Revolut şi AnyDesk. în timpul convorbirii, persoana vătămată i-a oferit presupusului reprezentant al companiei accesul la interfaţa terminalului mobil, fiind de acord ca acesta să procedeze în numele ei la achiziţionarea de acţiuni în valoare de 1020 lei, tranzacţie pentru care aceasta şi-a completat datele adresei de domiciliu în vederea transmiterii prin poştă a presupuselor acţiuni.

Potrivit declaraţiei persoanei vătămate, la data de 22.01.2024 a fost contactată din nou de acelaşi reprezentant al companiei pentru a o informa despre statusul dividendelor pe care trebuia să le încaseze din acţiuni. În urma apelului, persoana vătămată a declarat că a fost contactată de reprezentanţii băncii BRD care i-au blocat contul pe motiv de fraudă, întrucât în contul său bancar au fost încărcate sume de bani de la numitul (...) care au fost ulterior transferate către un cont Revolut”, se arată în motivarea instanței.

Mai exact, escrocii i-au tras femeii din cont suma de 1020 de lei, dar au și încărcat pe contul ei bani din alte tranzacții ilicite, pentru a pierde urma banilor.

Dosarul închis din lipsa de probe

După ce și-a dat seama că a fost victima unei infracțiuni, femeia a mers la poliție. Deși anchetatorii au încercat să dea de urma celor ce au stat în spatele escrocheriei, nu au reușit deoarece aceștia au știut să își acopere urmele pe internet.

Drept urmare, procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală, iar magistratul Tribunalului Alba a admis cererea.

Dosarul a fost închis. Decizia a fost definitivă.

