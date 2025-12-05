Connect with us

Cum au fost prinși doi tineri din Sebeș care încercau să fure bunuri dintr-o casă aflată în construcție

Publicat

acum 18 minute

Doi tineri din Sebeș care au încercat să fure bunuri dintr-o casă aflată în construcție au fost prinși în flagrant. Proprietarul avea instalate camere de supraveghere și i-a observat.

Potrivit IPJ Alba, miercuri seara (3 decembrie), polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că a observat, pe camerele de supraveghere amplasate în imobilul său aflat în construcție, două persoane necunoscute.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și i-au surprins, în incinta imobilului, pe un tânăr în vârstă de 18 ani  și o tânără de 19 ani, ambii din municipiul Sebeș. Aceștia ar fi pătruns în imobil cu scopul de a sustrage bunuri.

Joi, 4 decembrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de tânărul de 18 ani, pentru tentativă la furt calificat. Acesta era anterior sub control judiciar.

Tânăra în vârstă de 19 ani este cercetată în continuare pentru tentativă la furt calificat, în stare de libertate.

