Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. Registrul Auto Român a lansat o secțiune specială pe site.

RAR a anunțat că vine în sprijinul șoferilor care vor să afle rapid dacă autovehiculul lor face obiectul unei campanii de rechemare.

Pe site-ul oficial www.rarom.ro a fost creată secțiunea „Campanii de rechemare”, o interfață care face legătura între utilizatorii de mașini și paginile oficiale ale reprezentanților auto din România.

Pentru a verifica, posesorii de vehicule trebuie să selecteze marca dorită și să urmeze instrucțiunile afișate.

În cazul majorității mărcilor există posibilitatea unei interogări online, însă pentru unele branduri informațiile pot fi obținute doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului.

În aceste situații, site-ul afișează mesaje de informare și atenționare, dar este de menșionat că site-ul este în curs de actualizare.

Concret, RAR va actualiza constant informațiile, pe măsură ce vor fi incluse noi mărci sau atunci când producătorii pun la dispoziție instrumente de verificare dedicate.

Reprezentanții instituției atrag atenția asupra importanței verificării din proprie inițiativă: „Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă”, transmit reprezentanții instituției.

Toate reparațiile și operațiunile necesare remedierii unor neconformități identificate în cadrul acestor campanii sunt efectuate gratuit, costurile fiind suportate integral de producător, atâta timp cât vizează componenta pentru care a fost inițiată rechemarea.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News